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22 Şubat 2017 Çarşamba 23:53

Soğuk hava deposu yandı, mahalleli seferber oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda çıkan yangına müdaha eden itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de destek verdi, alevlerin yayılmasını önledi.

Soğuk hava deposu yandı, mahalleli seferber oldu
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Soğuk hava deposu yandı, mahalleli seferber oldu

İnegöl'ün Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren Abdurrahman İnce’ye ait meyve sebzelerin korunduğu soğuk hava deposunun bahçesinde, 10 bin civarında meyve kasalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, göğe yükselen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

MAHALLE SAKİNLERİ DE KATILDI

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yüzlerce mahalle sakini de destek verdi. Alevler arasında sağlam kasaları kurtaran mahalle sakinleri, kasaları yangın mahallinden uzaklaştırarak yangının büyümesinin önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle 50 bin liraya yakın zararın oluştuğu bildirildi.
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