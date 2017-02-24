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24 Şubat 2017 Cuma 19:39

Sokak ortasında kadın cinayeti: Katil kaçtı

Sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan Derya Gündüz, olay yerinde can verirken, katil elini kolunu sallaya sallaya kaçtı.

Sokak ortasında kadın cinayeti: Katil kaçtı
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Sokak ortasında kadın cinayeti: Katil kaçtı

Denizli'de kadın cinayeti, Kadınlara yönelik saldırıya Denizli'de bir yenisi daha eklendi. Merkezefendi ilçesinde bir kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.15'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Derya Gündüz, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartıştı. Kimliği belirsiz kişi, elindeki silahla Derya Gündüz'ün kafasına sıktı. Olayın zanlısı hemen olay yerinden uzaklaşarak, kayıplara karıştı.

Silah sesini duyan vatandaşların durumu 112 acil servise haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalenin rağmen 48 yaşındaki kadın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının silahla kafasından vurulduğu tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, olay ilgili soruşturma sürüyor.
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Denizlide Kadın Cinayeti
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