Sokak ortasında karı - koca tartışması iki can aldı
İstanbul'dan son dakika haberi; İstanbul Bağcılar’da sokak ortasında tartışmaya başlayan karı koca kavgasında kan döküldü. Sinirli koca önce eşine kurşun yağdırdı ardından aynı silahla kendini vurdu. Sokak ortasında gerçekleşen olayda mahalleli büyük korku yaşarken karı kocanın cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonrasına karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında işlemleri tamamlanan karı kocanın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.