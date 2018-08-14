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Sokakta oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırdı, 1 ölü 8 yaralı var

Sokakta oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle öfkelenen 60 yaşındaki adam, pompalı tüfekle rast gele ateş açtı, 1 çocuk can verdi, 8 yaralı var

Sokakta oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırdı, 1 ölü 8 yaralı var

Sokakta oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle öfkelenen 60 yaşındaki adam, pompalı tüfekle rast gele ateş açtı, 1 çocuk can verdi, 8 yaralı var

14 Ağustos 2018 Salı 19:59
Sokakta oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırdı, 1 ölü 8 yaralı var

Sokakta oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırdı, 1 ölü 8 yaralı var



Sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği ileri sürülen Hanifi C.'nin (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastanelere götürülürken, 1 çocuk yaşamını yitirdi

Korkunç olay Gaziantep'te Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği öne sürülen Hanifi C.'nin (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, evinde oturan Hanifi C., sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını istedi. Bu sırada tepki gösteren çocukların aileleri ile Hanifi C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi c., evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis sağlık ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, tüfekle ateş açan Hanifi C.'yi gözaltına aldı.

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