Sokakta oynayan çocuklara pompalı tüfekle saldırdı, 1 ölü 8 yaralı var
Sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği ileri sürülen Hanifi C.'nin (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastanelere götürülürken, 1 çocuk yaşamını yitirdi
Korkunç olay Gaziantep'te Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği öne sürülen Hanifi C.'nin (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis sağlık ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen 1 çocuk yaşamını yitirdi.
Çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, tüfekle ateş açan Hanifi C.'yi gözaltına aldı.