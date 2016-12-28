Soma Faciası'nda derin kardeşlik: DHKP-C FETÖ ortaklığı iddiası araştırılıyor

Soma Faciası'nda terör örgütüne FETÖ'cüler su taşımış

TERÖR ÖRGÜTÜ MADEN İŞÇİLERİ ADINA DERNEK KURMUŞ PROVAKASYON YAPMIŞ

SOMA İDDİANAMESİ'Nİ HAZIRLAYAN FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

BİLİRKİŞİ HEYETLERİ OLAY YERİNE GİTMEDEN RAPOR HAZIRLAMIŞ

O BARO BAŞKANI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

OLAY YERİNE AİT OLMAYAN YANICI KUTULAR NEDEN ARAŞTIRILMADI

OLAYI ORTAYA ÇIKARACAK DELİLLERİN ARAŞTIRILMASINI MAHKEME BAŞKANI REDDETTİ

Türkiye'yi yasa boğan Soma maden faciasının ardından yürütülen soruşturmada terör örgütleri arasındaki işbirliği jandarmanın yaptığı operasyonda ortaya çıktı. Maden faciasının ardından halkı galeyana getirmeye çalışan bir derneğe yapılan operasyonda terör örgütü DHKP-C'li 7 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre İzmir'in Kınık ilçesinde kendilerini Somalı işçiler gibi gösteren örgüt mensuplarının faliyeti polis ve jandarmanın takibine takıldı. Terör örgütü DHKP-C üyesi 7 zanlı Maden işcileri Dayanışma ve Mücadele Derneği kurarak halkı sürekli provakasyona teşvik eden eylemlere başladı. Örgütün faaliyetleri, halen devam eden Soma Faciası davasında da, avukatları aracılığıyla sürdürdüğü belirlendi..Bu arada, Soma Faciasını soruşturan savcının da Türkiye'yi sarsan 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden gözaltına alındığı sonra da tutuklandığı ortaya çıktı. İddianamenin hazırlanması sürecinde Soma davasına bakan kritik isimlerinyapılanması tarafından belirlenmesi dikkat çekiyor. Olayın soruşturulması sürecinde, FETÖ tarafından atanan görevlilerin madende kriminal inceleme yapılmasına izin vermemesi, adeta Soma faciası ile hükümet arasında bağ kurulması için yoğun çaba harcandığı izlenimini veriyor.301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından asıl skandal olaylar zinciri mahkeme heyetinin, facainın soruşuturulmasını engellemek için izlediği tutumla başladı. İlk bilirkişi heyetinin maden sahasına gitmeden rapor hazırladığı ve çelişkili ifadelerle, soruşturmayı adeta içinden çıkılamaz hale getirmeyi hedeflediği belirlendi. Daha sonra kurulan ikinci bilirkişi heyeti ise ilk heyetin ifadelerini ve bulgularını yalanladı. Ancak bu kez, sabotaj iddialarını değerlendirmeye bile almadan bilimsel yöntemleri gözaradı ederek alle acele örgüt üyeleri tarafından hazırlanan raporu doğrultusunda görüş ortaya koydu.Terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen avukatların tezleri ikinci bilirkişi raporunda yer alması ve mahkeme kararları üzerinde etkili olması dikkat çekti. Bu arada bizzak mahkeme başkanı tarafından kurulduğu iddia edilen WhatsApp grubunda, duruşmaya katılan avukatlar ile terör örgütü yandaşlarının neler konuştuğu ise merak ediliyor.Soma'daki maden faciasının ardından, halkı tahrik eden açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Manisa Baro Başkanı Zeynel Balkız'ın FETÖ üyeliğinden tutuklanması'na dikkat çeken maden çalışanları, bölgede terör örgütleri arasındaki işbirliğinin ne denli derin olduğuna dikkat çekiyorlar,,Soma Maden kazasının ardından, olay yerinde bulunan yanıcı kutuların gizemi ise bir türlü çözülmedi. Madenciler bu kutuların araştırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti bu isteği hiçbir zaman kabul etmedi. İki yıldır devam eden yargılama sürecinde savcıların bir kısmının FETÖ suçlamasıyla tutuklandığını belirten maden çalışanları daha çarpıcı bilgileri ortaya atıyor. Kazadan hemen önce sosyal medyada açılan 'DİREN SOMA' hesaplarının ne amaçla ve kimler tarafından oluşturulduğunun araştırılmadığını belirten işçiler 'Ortada direnilecek bir konu yokken ve henüz madendeki facia yaşanmamışken, bu sosyal medya hesapları kimin tarafından ve hangi amaçla kurulduğu mahkeme tarafından araştırılmadı. Araştırma ve koğuşturma konusu bile olmadı. Bu konuda yaptığımız başvurular nedense kabul edilmedi" diyerek adeta isyan etti..13 mayıs 2014 yılında meydana gelen patlamanın yaşandığı yerde, olay yerine 10 - 15 metre uzaklıkta bulunan 30 kişinin bir süre bekledikten sonra kimseye haber vermeden bölgeyi terk etmesi, aynı yerde patlayıcı kimyasal kutuların bulunması gibi kaza nedenini ortaya çıkaracak hususların incelenmemesi, mahkeme hakimi, bilirkişi heyeti ve DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen whatsapp grubunda buluşması dikkat çekici ayrıntılar olarak kayıtlara geçti. FETÖ ve DHKP-C'nin Soma'da adeta kolkola girdiğini belirten maden çalışanları "Soma faciası istismarcıları mağdurların avukatı olduklarını iddia ederek 3. köprü, 3. Havalimanı gibi milli projeleri protesto eden eylemlerde boy gösteriyor. Mahkeme salonunda ve salon dışında farklı illerde toplumsal hassatiyen uyandıran meselelerle sürekli olarak provakasyona teşvik edici faaliyetlerde bulunuyorlar. Mahkemede mağdurları savunmak yerine kural dışı konulara eğiliyorlar. Mahkeme başkanının terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen avukatların bu tutumlarına hoşgörülü bir tavar sergilemesine anlam veremiyoruz" diyorlar.