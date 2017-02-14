GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Şubat 2017 Salı 13:32

Son Dakika Antalya, Rus eşini katletti, çocuklarını zehirledi, intihar etti

Antalya Aksu'dan vahşet haberi. Gözü dönmüş koca Rus asıllı eşi Anna Gül'ü pompalı tüfekle katletti. İki çocuğunu zehirleyerek öldüren adam daha sonra da intihar etti.

Son Dakika Antalya, Rus eşini katletti, çocuklarını zehirledi, intihar etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Rus eşini katletti, çocuklarını zehirledi, intihar etti

Son Dakika Antalya, Antalya'yı sarsan cinayet. Aksu'da Muammer Gül adlı bir kişi, Rus asıllı eşi Anna Gül'ü pompalı tüfekle katlettikten sonra iki çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Gözü dönmüş adam daha sonra da karısını öldürdüğü pompalı tüfekle intihar etti.

Antalya Haberleri, Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti. Sevgililer gününde meydana gelen olayın nedeni tam olarak bilinmiyor. Muammer Gül'ün severek evlendiği Anna Gül ile bir süredir tartışmalarına tanık olan komşuları katliam haberinin ardından şoke olduklarını söylediler.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Antalya HaberleriSon Dakika Antalya
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli kızlar, eve çağırdıkları kızları öldüresiye dövdü Üniversiteli kızlar, eve çağırdıkları kızları...
Hastanede refakatçi kızı taciz iddiası Hastanede refakatçi kızı taciz iddiası
Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücüye tahliye Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücüye...
Antalya'da intihar: Ölümle tehdit edilen Rojda canına kıydı Antalya'da intihar: Ölümle tehdit edilen Rojda...
Reina katliamını planlamıştı; O terörist Fransız vatandaşı çıktı Reina katliamını planlamıştı; O terörist Fransız...
El Bab'ta son durum: Teröristler kaçıyor, Mehmetçik vuruyor El Bab'ta son durum: Teröristler kaçıyor,...
Yukarı Çık

Üniversiteli kızlar, eve çağırdıkları...
Sosyal medyada tartıştıkları kızı darp ederken çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştılar....

Haberi Oku