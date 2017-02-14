Son Dakika Antalya, Rus eşini katletti, çocuklarını zehirledi, intihar etti

Rus eşini katletti, çocuklarını zehirledi, intihar etti

Antalya'yı sarsan cinayet. Aksu'da Muammer Gül adlı bir kişi, Rus asıllı eşi Anna Gül'ü pompalı tüfekle katlettikten sonra iki çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Gözü dönmüş adam daha sonra da karısını öldürdüğü pompalı tüfekle intihar etti.Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti. Sevgililer gününde meydana gelen olayın nedeni tam olarak bilinmiyor. Muammer Gül'ün severek evlendiği Anna Gül ile bir süredir tartışmalarına tanık olan komşuları katliam haberinin ardından şoke olduklarını söylediler.