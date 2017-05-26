Son Dakika Ateşehir; Dumankaya İkon önünde özel harekat operasyon için bekliyor

Ataşehir'de lüks rezidans içinde dumanlar yükselirken, İstanbul polisi de yoğun önlemler alıyor. Dumankaya'nın tarafından yapılan residans önünde hareketli dakikalar. Bölgeden gelen ilk haberlere göre olay yerinde çok sayıda özel harekat polisi önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hazır bekliyor.Ataşehir'deki Dumankaya İkon Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Rezidansın çevresinde özel harekat polislerinin yanısıra bir itfaiye aracının da önlem aldığı görülüyor.Polislerin rezidansın 13'üncü katında bulunan yaşanan bir olaya müdahale amaçlı önlem aldığı belirtiliyor. Bu arada Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdiği görüldü. Yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.