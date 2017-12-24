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Son Dakika Denizli; İşyerinde demir borularla saldırı

Denizli'de Bekir Gümüş'e ait asansör şirketini basan başında kask bulunan iki saldırgan, iş yeri sahibinin elini kelepçeleyerek demir borularla dövdü. Saldırganlar Gümüş'ün cüzdanını ve cep telefonunu alarak kaçtı.

Son Dakika Denizli; İşyerinde demir borularla saldırı

Denizli'de Bekir Gümüş'e ait asansör şirketini basan başında kask bulunan iki saldırgan, iş yeri sahibinin elini kelepçeleyerek demir borularla dövdü. Saldırganlar Gümüş'ün cüzdanını ve cep telefonunu alarak kaçtı.

24 Aralık 2017 Pazar 22:30
Son Dakika Denizli; İşyerinde demir borularla saldırı

Son Dakika Denizli; İşyerinde demir borularla saldırı


Ellerinde demir borularla bir asansör şirketini basan saldırganlar işyeri sahibinin kelepçeledikten sonra vahşite dövdü. Saldırganlar para ve güvenlik kamera kayıtlarını alarak kaçtı.

Denizli'de bir asansör firmasının bürosuna giren başında kask bulunan 2 kişi, işyeri sahibinin ellerini kelepçeledikten sonra mutfak bölümüne götürüp demir çubukla dövdü. Bekir Gümüş'ü feci şekilde dövüp, cüzdanını ve işyerindeki kamera kayıt cihazını da alan 2 saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı


Olay Denizli Hacıkaplanlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir asansör firmasının bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, firma sahibi Bekir Gümüş işyerini kapatmaya hazırlandığı sırada başında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi geldi.

Edinilen bilgilere göre; önce işyerinin elektrik şalterini kapatan 2 kişi, daha sonra Bekir Gümüş'ün ağzını kapatıp, ellerini kelepçeledi. Ardından arka taraftaki mutfak bölümüne götürülen işyeri sahibi kasklı iki kişi tarafından demir çubukla feci şekilde dövüldü.

CÜZDANINI VE TELEFONUNU GASP ETTİLER

Gümüş'ün cüzdanını ve cep telefonunu alan kimliği belirsiz iki zanlı, daha sonra işyerindeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu kayıt cihazını da alıp, işyerinden ayrıldı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Gümüş, yerde sürünerek işyerinin dışına çıkıp, komşularından yardım istedi.


Gümüş'ün yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Gümüş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri işyerinde de zanlılara ait parmak izi araştırması yaparken, çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi.

Soruşturma kapsamında Gümüş'ü darp ve gasp eden kasklı iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, saldırıya uğrayan Gümüş'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Son Dakika Denizli
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