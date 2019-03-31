Son dakika deprem | Denizli Acıpayam 5.1 ile sallandı

Denizli'de deprem hareketliliği sürüyor. Acıpayam ilçesinde bugün saat 14.30'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 gün önce meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sarsıntıya bu kez oy verme işlemi sırasında yakalandı.



Son dakika deprem, Denizli'de deprem. Denizli'nin Acıpayam ilçesi, 5.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İlk depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.

Son depremler, Yer kürenin 5.2 KM derinliğinde oluşan deprem başta Denizli ve Acıpayam olmak üzere Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedildi..

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2019.03.31 14:59:29 37.5163 29.4120 6.4 -.- 2.6 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 14:56:26 37.4985 29.3633 5.0 -.- 3.2 3.2 APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 14:44:20 37.5213 29.3773 6.1 -.- 2.5 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 14:41:46 40.0063 40.2478 12.1 -.- 2.6 -.- CATAKSU-CAYIRLI (ERZINCAN)

2019.03.31 14:45:32 37.5197 29.3913 4.4 -.- 4.0 4.1 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 14:30:15 37.4885 29.3892 5.2 -.- 5.0 5.1 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 10:16:26 39.1920 40.1822 7.9 -.- 2.4 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel 2019.03.31 09:41:41 40.5137 30.5173 12.4 -.- 2.4 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) İlksel 2019.03.31 08:50:09 37.4373 29.4237 6.2 -.- 1.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 08:42:07 38.7170 38.1760 1.6 -.- 1.8 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.03.31 08:26:44 38.6998 38.2040 5.0 -.- 1.5 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.31 08:19:19 37.4193 29.3925 12.8 -.- 1.6 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 08:11:26 36.4613 28.7217 7.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.31 07:35:33 37.4477 29.4628 6.7 -.- 2.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 05:05:39 37.4788 29.4808 7.8 -.- 2.1 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 03:07:55 37.4393 29.4182 8.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 02:50:10 36.3250 34.1815 7.2 -.- 3.3 3.0 KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.03.31 02:24:17 37.4887 29.4395 6.9 -.- 2.2 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 02:11:13 38.8618 26.0578 9.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.31 02:07:26 39.3005 25.8947 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.31 02:00:00 37.4510 29.4208 6.2 -.- 3.3 3.4 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 01:57:48 37.4878 29.4173 7.0 -.- 2.8 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 01:22:56 37.4217 29.4007 6.8 -.- 2.4 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.31 01:09:06 37.4550 29.4222 6.7 -.- 3.8 3.8 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel