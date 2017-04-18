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18 Nisan 2017 Salı 04:48

Son Dakika Haberleri, MİT TIR'ları savcısı İstanbul'da yakalandı

MİT TIR'ları davasının Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu İstanbul'da yakalandı. Kavalcıoğlu'nun Harem'deki otogarda otobüse binmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Son Dakika Haberleri, MİT TIR'ları savcısı İstanbul'da yakalandı
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Son Dakika Haberleri, MİT TIR'ları savcısı İstanbul'da yakalandı



Suriye'deki Türkmenlere yardım götürdüğü belirtilen MİT'e ait TIR'ı, Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu yakalandı. Kavalcıoğlu'nun Harem'deki otogarda otobüse binmeye çalışırken şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yakalandığı belirtildi.
HAREM'DE YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, Harem Otogarı'nda görevli polislerin kontrol yaptığı sırada bir turizm firmasına ait otobüse binmeye çalışırken polisleri görünce uzaklaşmak isteyen Kavalcıoğlu, ekipler tarafından durduruldu. Sorulması üzerine önce kimliğinin olmadığını söyleyen Kavalcıoğlu, daha sonra polis noktasına götürülmek istenmesi üzerine bu kez savcı olduğunu söyleyerek kimliğini gösterdi. Savcı kimlik kartını inceleyen polisler, bu kişinin MİT TIR'ını durduran ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aranan savcılardan Yaşar Kavalcıoğlu olduğunu tespit etti. Yapılan üst aramasında 1 adet kurum kimliği, 4 adet hafıza kartı, 1 adet USB bellek, bir adet tablet, 790 TL ve 600 dolar çıkan Kavalcıoğlu, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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