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18 Nisan 2017 Salı 00:22

Son Dakika; Mersin'de Suriyeli gerginliği

Mersin'de neden çıktığı henüz bilinmeyen tartışma Akdeniz ilçesinde kavgaya dönüştü. Suriyeli'lerin bulunduğu evler ve işyerleri basıldı. Yüzlerce Suriyeli ilçeden çıkarılıyor.

Son Dakika; Mersin'de Suriyeli gerginliği
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Son Dakika Mersin'de Suriyeli gerginliği; Yüzlerce Suriyeli gönderildi

Suriyeli bir genç ile başlayan tartışma Mersin'i karıştırdı. Mersin'in Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyeliler ile bölge sakinleri arasında başlayan tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü.

Son Dakika Mersin
Tartışma sonrası akşam saatlerinde çadırlarda kalan ve tarım işçiliği yapan yaklaşık 100 Suriyeli gündüz tartışan genci seralarda aradı. Tartıştığı genci bulamayan Suriyeli grup, bu kez genci bulmak için köy merkezine gittiler. Burada köylülerle Suriyeli grup arasında önce gerginlik yaşandı, ardından da taşlı sopalı kavga başladı. Kavgada yaralananlar olurken, evler ve araçlar zarar gördü.

KÖYLERDEN İNSANLAR OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Köyün Suriyeliler tarafından basıldığı ihbarı üzerine bölgeye çevik kuvvet polisi yönlendirildi. Yüzlerce kişinin birbirine girdiği kavgayı olay yerine ulaşan polis ekipleri ayırdı.  Polis iki grup arasında etten duvar örüp, güvenlik önlemi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi de olay yerine 4 otobüs gönderdi. Otobüslerle çadırlarda kalan Suriyeliler bölgeden tahliye edildi.

Tarım işçisi olarak çalışan Suriyelilerle belde sakinleri arasında taşlı sopalı kavga çıkarken, olaylarda yaralananlar oldu. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, Suriyeliler otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

TARTIŞTIĞI GENCİ SERALARDA ARADILAR

Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyelilerle bölge sakinleri arasındaki taşlı sopalı kavga iddiaya göre şöyle gelişti:

Dün belde sakinlerinden bir kişi ile tarım işçiliği yapan Suriyeli bir işçi arasında tartışma çıktı.


TARTIŞMANIN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ

MERSİN'de, alacak - verecek meseli yüzünden Suriye vatandaşları ile mahalle sakinleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı.  

Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, tarım işçisi olarak çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında alacak verecek konusundan tartışma yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeli vatandaşlar arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada bir Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kevga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç  sevkedildi.

Çok sayıda Suriye vatandaşının kaldığı mahalleye Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de geldi. Mahalleliyi sakinleştirmeye çalışan Aktaş, istenmeyen bir takım olayların yaşandığını, olayın daha büyük boyutlara ulaşmaması için tahliye çalışmasının başlatılacağını söyledi. İki grubun tekrar karşı karşıya gelmemesi önlemlerini artıran polis, Suriyelilerin çadırlarının bulunduğu alanda barikat kurdu.

SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ
Ellerindeki sopalarla Suriyelilerin çadırlarına gitmek isteyen bazı mahallileri ise polis zorla ikna ederek geri dönderdi. Mahalle sakinlerinin dağılmamakta ısrar etmesi üzerine Mersin Valiliği, mahalledeki Suriyelilerin tahliyesine karar verdi. Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler Suriyelilerin tahliyesi için bölgeye yönlendirildi.  Suriyelilerin uygun görülen boş bir araziye yerleştireleceği belirtildi.







 
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