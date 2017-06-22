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22 Haziran 2017 Perşembe 21:26

Şortlı kıza saldıran maganda sonunda tutuklandı..

Pendik'te şort giydiği için bir magandanın saldırısına uğrayan genç kızın itirazı sonuç getirdi. Saldırgan bugün yeniden gözaltına alınarak ceza evine gönderildi.

Şortlı kıza saldıran maganda sonunda tutuklandı..
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Şortlı kıza saldıran maganda sonunda tutuklandı..


Şortlu genç kızlara kadınlara yönelik maganda saldırılarına adalet 'Dur' dedi. Son olarak Pendik'te üniversite öğrencisi  Asena Melisa Sağlam'ı oruçluyken aşırı derece tahrik olduğu için tekmeleyen saldırgan dün serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yakalanan saldırgan tututlanarak cezaevine gönderildi.

Atılı suçların basit yaralama kapsamında kalma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verilerek sevk edildiği suçlar yönünden serbest bırakılmıştı, Ercan Kızılateş tutuklandı.

Pendikte, minibüste şortlu bir kıza saldırdığı iddia edilen şüpheli Ercan Kızılateş, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.


ŞORT GİYDİĞİ İÇİN TAHRİK OLMUŞ!

Pendik'te üniversitesi öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı şort giydiği gerekçesiyle darp eden şüpheli  Kızılateş, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

YENİDEN SORGULANACAK

Serbest bırakılan Ercan Kızılateş hakkında savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

ADLİYE KORİDORUNDA KENDİSİNİ SAVUNDU

Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen Kızılateş, "Görüntüler çok açık, darp etme olayı yok" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, "Kameraları görmüyor musunuz, tabii ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Pendik'te şort giydiği için 21 yaşındaki Asena Melisa Sağlam'ı minibüste darp eden saldırganın ifadesi de ortaya çıktı. Ercan Kızılateş ifadesinde gerçekleştirdiği saldırıyı "Tahrik oldum" diye savundu. Kızılateş ayrıca genç kızdan şikayetçi de oldu.

Ercan Kızılateş ifadesinde şunları dedi:

"Niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. 'Bayan arkadaşım edep ve haya denen bir şey var, sizin bu şekilde toplu taşıma aracına binmeniz hiç yakışık almamış' dedim. Bayan bunun üzerine 'Sen de o zaman bakma arkadaşım' dedi. 'İnsanlar bazen nefsine hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız beni tahrik etti' dedim.YALNIZCA YÜZÜNÜ İTTİM, BAYAN SALDIRIYA GEÇTİ"

"Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak saldırıya geçti. Ben yalnızca bayanın bana zarar vermesini engellemek için itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir."

GENÇ KIZ İFADE İÇİN ADLİYEYE GİTTİ

Pendik'te minibüste saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, saldırgan Ercan Kızılateş'in şikayetçi olması üzerine ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Asena Melisa Sağlam, "Şahısın benden şikayetçi olması üzerine ifade vermek için ifade vermeye geldim" dedi. 

Olay sırasında hakarette bulunmadığını belirten Sağlam, "Bana onun ettiği hakaretleri baz alırsak benim ona dediğim 'ne yapıyorsun',  'bana nasıl vurursun' oldu" diye konuştu.

Saldırganın serbest bırakılmasını da değerlendiren Asena Melisa Sağlam, "Savcılık itiraz etmiş, biz de itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.
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