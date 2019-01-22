Sosyal medyada bahis tuzağı: 'Maçları tutturuyoruz' diyerek kandırıyorlar

Son yıllarda sosyül medya üzerinde hızla yayılan bahis tuzağı kuran çetelere karşı vatandaşların uyanık olması isteniyor. Sahte hesaplar açılarak uygulanan yöntemle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddia ediliyor..



'VİP paket, GOLD üyelik, tüm maçlar garanti' tutturan tutturana.. Kendilerine 'Yasal bahis danışmanı' ünvanı veren sosyal medyada örgütlenen çeteler yüzlerce genci kandırdığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Bu kez tuzağı hazırlayanlar yasa dışı bahisçiler. "Maçları tutturuyoruz" diyen dolandırıcılara inanıp para gönderen binlerce kişi bu oyuna gelerek mağdur oldu

Sosyal medya üzerinden yeni bir dolandırıcılık yöntemi türedi. Son aylarda bir çok mağdur polise başvurarak ilginç bir şekilde dolandırdıklarını anlattılar.

ÖNCE SAHTE PROFİL VE SAHTE VİDEOLAR

Bu yeni yönteme göre dolandırıcılar şöyle çalışıyor: Önce Facebook, Instagram veya Twitter üzerinden sahte bir profil hesap açıyorlar. Profillerine ‘Yasal bahis danışmanı', 'Maç kuponlarını kesin tutturuyoruz', ‘Kupon satışımız başlamıştır' diye yazıyorlar.

Vatandaşı tuzağa düşürmek için sayfalarında sözde satın aldığı maç kuponunu tutturup binlerce lira para kazandıklarını ifade eden kişilerin teşekkür videoları da yer alıyor. Oysa yasal bahisin verdiği maç kuponunu oynayarak binlerce lira para kazandıklarını söyleyen videolardaki bu kişiler dolandırıcıların işbirliği yaptığı kişiler.

BORCUNUZ VARSA DERT EMEYİN" YALANI

Dolandırıcılar bunlarla da kalmayıp "Ev almak mı istiyorsun? Bir araba mı almak istiyorsunuz? Kredi kartınız borcunuz mu birikti? Kısacası nakit paraya ihtiyacınız varsa dert etmeyin. E.K. ile siz de kazanabilirsiniz. Siz değerli müşterilerimizle desteğine göre kuponlarımız haftalık VIP üyeliğimiz, haftalık GOLD üyeliklerimizle kazandırıyoruz" ifadelerinin yer aldığı reklam videolarını yayınlıyorlar.