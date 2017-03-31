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GÜVENLİK:
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31 Mart 2017 Cuma 03:11

Spor salonuna pombalı tüfekle baskın, 1 ölü 1 yaralı var

İstanbul Beyoğlu’nda spor salonu işleten 41 yaşındaki Gökhan Sarı ve 36 yaşındaki eşi Elif Sarı’ya önceki akşam silahlı saldırı düzenlendi.

Spor salonuna pombalı tüfekle baskın, 1 ölü 1 yaralı var
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Spor salonuna pombalı tüfekle baskın, 1 ölü 1 yaralı var

Beyoğlu'nda bir spor salonu işleten Gökhan Sarı ve Elif Sarı'ya pompalı tüfekle saldırı düzenleyen kişi polis tarafından her yerde aranıyorn. 2 çocuk babası Gökhan Sarı'yı katleden, eşi Elif Sarı'yı ağır yaralayan saldırgan için İstanbul polisi olay yerinde çok sayıda delil topladı. Dün Hasköy'de toprağa verilen Gökhan Sarı'yı son yolculuğuna arkadaşları ve yakınları uğurladı.

YÜZÜNÜ ATKIYLA GİZLEMİŞ

Saat 23.00 sıralarında Piripaşa Mahallesi’ndeki spor salonunu kapatan Sarı çifti tam çıkacakları sırada, salona şapkalı ve yüzünü atkıyla gizlemiş biri girdi. Salona giren kişi, Gökhan Sarı ve Elif Sarı’ya 4 el ateş etti.

Kurşunlardan 3’ü Gökhan Sarı’nın göğsüne, biri de Elif Sarı’nın bacağına isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

KAÇAN SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Silah sesleri üzerine mahalleli spor salonuna gidince 2 çocuk sahibi karı-kocayı yerde kanlar içinde buldu. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Durumu ağır olan Gökhan Sarı hastanede yaşamını yitirdi, eşi Elif Sarı ise ameliyata alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sarı Ailesi’nin yakınlarının, polise Gökhan Sarı’nın kimseyle husumetinin olmadığı bilgisini verdikleri öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan tedavisi süren Elif Sarı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Gökhan Sarı, Beyoğlu Hacı Şaban Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kalaycıbahçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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