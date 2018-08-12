Stajyer avukata, düğün gecesi dayağı mahkemelik oldu

İstanbul sosyetesinin gittiği ünlü yalılardan birinde düzenlenen düğünde, erkek arkadaşının saldırısına uğrayan stajyer avukat Selin C. soluğu adliyede aldı.

"SEN 10 DAKİKADIR NEREDESİN!"

İstanbul'da ünlü bir yalıda düzenlenen düğünde erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini öne süren stajyer avukat Selin C. şikâyetçi oldu. Selin C, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ında verdiği ifadesinde erkek arkadaşı Y.Y. ile ilgili olarak "Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı" dedi.

24 yaşındaki Selin C, "Düğünde saat 23.30 sularında dans pistinden tuvalete, ordan da masaya gittim. Kendisi dans pistindeydi. Sonra kafamı kaldırdığımda 'Sen 10 dakikadır nerdesin!' diyerek üstüme saldırdı. Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı. İnsanlar ayırdıkça 'tamam birşey yapmayacağım' deyip yanıma oturdu. Ama alttan karnıma vurmaları devam etti. Ben tamamen şoktaydım, tepki veremiyordum" dedi.

"KENDİMİ TUVALETE KİLİTLEDİM"

Y.Y. ile düğün mekanından birlikte çıktıklarını söyleyen Selin C, "Beni mekanın karşısındaki koruya çekmeye çalıştı. Bir kadın fark etti. İnsanlar araya girdi ama insanları ikna etti. Ben çok korkmuştum. Birşey yapamadım sonra zorla taksiye bindirdi beni. Arkadaşının evine gittik. Ben kendimi tuvalete kilitledim. 'Bir şey yapmayacağım, yemin ediyorum' diyerek beni çıkardı. Evden gitmek istediğimde bir anda boğazıma yapıştı. Bir süre sonra kendisi bıraktı. Ben de ağlayarak uyuyakalmışım" ifadelerini kullandı.