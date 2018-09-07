Suç örgütüne şok baskın; 15 gözaltı var



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği bir suç örgütünü belirleyerek çalışma başlattı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağırlıklı olarak İstanbul, Muğla, Bodrum, Trabzon ve Çorum’da tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen Cem E. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul merkezli Çorum, Trabzon ve Muğla ile turistik ilçesi Bodrum’da eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

5 SİLAH, 128 KREDİ KARTI VE BANKA KARTI, 89 HESAP CÜZDANI

SARALLAR'IN ALT GRUBU

Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarında 1 kaleşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin `Sarallar´ olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı grup olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin İstanbul'da Şişli ve Beylikdüzü´nde, Muğla merkez ve Bodrum´da yasadışı kumar oynatarak elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürerek, lüks bir cip ile yat satın aldıklarını iddia edildi.

CİPTEKİ GİZLİ BÖLMEDE KALAŞNİKOF ÇIKTI

Polis ekipleri yaptığı takip sırasında şüphelilerin lüks cipte bulunan gizli bölmede silahlar taşıdığını belirledi. Baskın sırasında lüks cipte yapılan aramalarda gizli bölmeyi açan ekipler 1 kalaşnikof tüfek ele geçirdi.