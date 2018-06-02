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Şule Çet'in ölümü; 20. Katta sır dolu ölüm

Okul masraflarını karşılamak için yarım gün çalıştığı şirketin 20. katında bulunan ofisinden gece yarısı saat 02.00'da aşağı düşerek can veren Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor..

Şule Çet'in ölümü; 20. Katta sır dolu ölüm

Okul masraflarını karşılamak için yarım gün çalıştığı şirketin 20. katında bulunan ofisinden gece yarısı saat 02.00'da aşağı düşerek can veren Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor..

02 Haziran 2018 Cumartesi 02:06
Şule Çet'in ölümü; 20. Katta sır dolu ölüm

Şule Çet'in ölümü; 20. Katta sır dolu ölüm


Gece yarısı patronu tarafından çalıştığı ofiste alıkonulan Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı. Gece arkadaşına ısrarla kendisini arayarak çağırmasını isteyen Şule Çet'in patronu Ç.A, ölümün tek sorumlusu olarak görülüyor.

Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet , Ankara’nın en lüks plazalardan birinin 20. katından düşerek öldü. Çet’in asistan olarak yanında çalıştığı Ç.A. ile plazaya girdiği ve ofisine gittiği, gece saat 02.00’de ev arkadaşına “Buradan çıkamıyorum. Adam bana takmış, bırakmıyor” diye mesaj attığı belirlendi. Sabaha karşı meydana gelen korkunç olaydan sonra akıllara takılan sorulara polis ve savcılık cevap ararken, şüpheli Ç.A. ilk kez ortaya çıkarak ifade verdi. 


Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Ç.A.’nın da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başladı. İşyerine sonradan ortak olan kişi, Çet’in işine son verdi.

Aynı zamanda asistanlığını da yaptığı Ç.A. ise Çet’i arayarak, “Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup, konuşuruz” diyerek 28 Mayıs tarihine randevu verdi. Ç.A. ile Çet, o gün Çankaya’daki bir plazanın 20. katındaki ofiste buluştu. Sabah saat 04.00 sıralarında ise Çet, 20. kattan düşerek öldü. Olay yerindeki incelemenin ardından Çet’in cesedi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çet’in cenazesi İstanbul’dan gelen ailesine verildi. Çet, İstanbul’da toprağa verildi.

Plazadaki sır


Çet’in ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, polis ise hem olay yerindeki delileri hem de plazadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, Çet’in Ç.A. ile yanlarında bulunan 2 erkek B.Y. ve T.K. ile birlikte saat 23.54’te plazaya girdikleri, gece saat 01.30 sıralarında B.Y. ile T.K.’nin plazadan ayrıldığı, Ç.A. ile Çet’in ise orada kaldığı belirlendi. B.Y. ile T.K.’nin ifadelerine başvurulurken, Ç.A. ise belirlenen adreslerde bulunamadı.

Doğum günü olan 29 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde can veren Şule Çet, İstanbul'da toprağa verildi. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Keşke gelmeseydim


Çet’in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Polis, tanık olarak Çet’in ev arkadaşının da ifadesine başvurdu. Çet’in gece 01.48 gibi ev arkadaşını aradığı, “Şimdi ben içeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle” dediği, ev arkadaşının kendisini aradığı öğrenildi. Bu görüşmeden 12 dakika sonra saat 02.00 sıralarında ise Çet’in ev arkadaşına, “Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim” diye mesaj attığı da ortaya çıktı.


Doğum günüydü

Çet’in 29 Mayıs tarihinde doğum günü olduğu ve 24 yaşına girişini arkadaşlarıyla planladıkları “doğum günü partisi” ile kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Doğum gününde ölüme giden Çet’in, üniversite eğitimine başladığı sene annesini kanserden kaybettiği, bu nedenle eğitimine bir yıl ara verdiği bildirildi. Tekrar eğitimine başlayan Çet’in bu sefer de kalp krizi geçiren babasının tedavisi için bir yıl daha üniversiteye gidemediği belirlendi. Babasının tedavisinin ardından Şule Çet, tekrar İstanbul’dan Ankara’ya gelerek üniversite eğitimine başlamıştı.

Sarkmıştı tuttum tırnakları battı

Yanında çalışan asistanı Şule Çet’le birlikte Ankara’nın en lüks plazalardan birinin 20. katındaki ofisine giren ve olaylardan sonra kayıplara karışan Ç.A. dün ifade verdi. 23 yaşındaki Şule Çet’in, gece saat 02.00’deki mesajında hakkında “Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor” dediği Ç.A. polise ifadesinde şunları söylemiş: “Beraber alkol alıyorduk. Bir ara yanımdan ayrıldı. Uzun süre gelmeyince merak edip bakmaya gittim. O sırada kendini sarkıtmış, ‘Kendimi atacağım’ diyordu. ‘Yapma, etme’ dedim, elimi uzatıp tuttum. O sırada kendini attı.” Parmaklarında yara izi olduğu kaydedilen Ç.A.’nın “Tuttup çekmeye çalıştım, o sırada tırnakları battı” dediği öğrenildi.

Son Güncelleme: 01.06.2018 23:10
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