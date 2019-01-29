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Sultangazi'de Afganlı'lar terör estirdi

Kaçak olarak Türkiye'ye gelen Afgan kökenli göçmenler, Sultangazi'de ellerinde sopalarla terör havası estirdi. İddiaya göre Afganlı kaçakları, yine kaçak olarak İstanbul'a gelen Pakistanlı'lar gasp etti..

Sultangazi'de Afganlı'lar terör estirdi

Kaçak olarak Türkiye'ye gelen Afgan kökenli göçmenler, Sultangazi'de ellerinde sopalarla terör havası estirdi. İddiaya göre Afganlı kaçakları, yine kaçak olarak İstanbul'a gelen Pakistanlı'lar gasp etti..

29 Ocak 2019 Salı 10:59
Sultangazi'de Afganlı'lar terör estirdi

Sultangazi'de Afganlı'lar terör estirdi



Ellerinde sopalarla İstanbul Sultangazi'de polis tarafından yakalanan kaçak Afganlılar'ı, kendileri gibi kaçak yollarla Türkiye'ye giren Pakistanlı'ların gasp ettiği ortaya çıktı. İstanbul Sultangazi'de ellerinde sopalarla ara sokaklarda kendilerini gasp ettiklerini öne sürdükleri Pakistanlıları arayan 15 Afgan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde dün akşam elleri sopalı kalabalık bir grubu gören mahalle sakinleri, polisi aradı. Elleri sopalı grubun mahallede sokak aralarında dolaşarak çevreyi rahatsız ettiği, başka bir grup ile kavga edeceği ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi.
Mahalle sakinlerini tedirgin eden 15 kişiyi polis, Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu. Afganlar polise, kendilerini gasp eden Pakistan uyruklu kişileri aradıklarını söylediler.

Ekipler, yaptığı incelemede Afgan gruptan bazılarının ülkeye yasak yollarla girdiğini, bazılarının da oturma ve çalışma izni bulunmadığını belirledi. 15 Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere polis tarafından gözaltına alındı. Polisin, gasp iddiasına yönelik çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.

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