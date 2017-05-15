Sultangazi'de olaylar çıktı: Afgan kökenliler 1 kişiyi öldürdü Sultangazi karıştı

Sultangazi'de olaylar çıktı: Afgan kökenliler 1 kişiyi öldürdü

POLİS AFGAN UYRUKLULARI İLÇE DIŞINA ÇIKARDI

İstanbul Sultangazi gece yarısı karıştı. Sultangazi'de Afganistan uyruklu kişilerin 1 kişiyi öldürdüğü iddiası üzerine çıkan olayları polis kontrol etmekte güçlük çekiyor.Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Şahin’in ölüm haberini alan arkadaşları ve mahalle gençleri mahallede kavgaya karışan Afganları aramaya başladı. Polis ekiplerinin zırhlı araçlar ve gaz bombalarıyla toplanan kalabalığa müdahale ederken mahallede hareketlilik hala sürüyor.Polis ekipleri, Afgan kökenlilerin kaldığı evlere yönelik saldırı girişiminin önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.Öfkeli kalabalık, Suriyeli sığınmacıların oturduğu evleri de kendine hedef seçti. İsmetpaşa Mahallesi'nde çıkan olayların diğer mahallelere de yayılmasından endişe ediliyor.Bir süredir Sosyal Medya'da aynı bölgede terör örgütü DEAŞ üyelerinin kamp kurduğu söylentileri dolaşıyordu.İlçeye çok sayıda polis ekibi, itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi.Afgan uyruklu kişilerin 1 kişiyi öldürdüğü iddiası üzerine olaylar çıktı. Cinayet iddiası üzerine toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Polis, toplumsal müdahale aracı TOMA ile gruba tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalışıyor. Olaylar sürüryor.Bu arada polisin çok sayıda Afgan uyruklu kişiyi, kamyonete bindirerek olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.