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GÜVENLİK:
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15 Mayıs 2017 Pazartesi 23:12

Sultangazi'de olaylar yeniden patlak verdi

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde Ramazan Güven'in katledilmesinin ardından, vatandaşlar bölgede bulunan Afgan ve Suriye kökenlilerin ayrılması için gösteri düzenliyor.

Sultangazi'de olaylar yeniden patlak verdi
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Sultangazi'de olaylar yeniden patlak verdi

Afgan kökenli kişilerin bıçaklı saldırısı sırasında hayatını kaybeden Ramazan Şahin'in arkadaşları ve yakınları, katil zanlısının yakalanmadığını belirterek durumu protesto etmeye başladı. Mahallede Suriye ve Afgan uyruklu şahısların sürekli gerginlik çıkardığını iddia eden vatandaşlar, İsmetpaşa Mahallesi ve çevresinden mültecilerin başka yere gitmesini talep ediyor.

POLİS TOMA'LARLA MÜDAHALE ETTİ

İstanbul Sultangazi'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından bir kişinin öldürüldüğü iddiası nedeniyle mahallelinin eylem yapması üzerine polis müdahale etti
Sultangazi'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahele ediyor. Olaylar sürüyor.



 
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