Sultangazi'de olaylar yeniden patlak verdi

POLİS TOMA'LARLA MÜDAHALE ETTİ

Afgan kökenli kişilerin bıçaklı saldırısı sırasında hayatını kaybeden'in arkadaşları ve yakınları, katil zanlısının yakalanmadığını belirterek durumu protesto etmeye başladı. Mahallede Suriye ve Afgan uyruklu şahısların sürekli gerginlik çıkardığını iddia eden vatandaşlar, İsmetpaşa Mahallesi ve çevresinden mültecilerin başka yere gitmesini talep ediyor.İstanbul Sultangazi'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından bir kişinin öldürüldüğü iddiası nedeniyle mahallelinin eylem yapması üzerine polis müdahale ettiSultangazi'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahele ediyor. Olaylar sürüyor.