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24 Ocak 2017 Salı 04:49

Sultangazi'de silahlı kavga, 2 ölü var

Sultangazi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bir dükkanda aralarındaki sorunu konuşmak için bir dükkanda toplanan kişiler silaha sarıldı, 2 ölü var

Sultangazi'de silahlı kavga, 2 ölü var
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Sultangazi'de silahlı kavga, 2 ölü var

Sultangazi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bir dükkanda aralarındaki sorunu konuşmak için bir dükkanda toplanan kişiler silaha sarıldı, 2 ölü var. Cinayetlerin geçtiğimiz hafta bir müzikholde çıkan 'Yan bakma kavgası' yüzünden kaynaklandığı bildiriliyor.

Sultangazi'de aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan kişiler, akşam saatlerinde, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki bir dükkanda konuşmak için bir araya geldi.

Burada tekrar kavga çıkınca ismi öğrenilemeyen bir kişi, M.B ve E.S'ye silahıyla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

OYUN SALONUNDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Olay, Sultangazi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bilgisayar oyunlarının oynandığı bir oyun salonunda meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta eğlenmek için bir müzikhole giden M.B. ile E.S. burada bir kişi ile ‘yan bakma’ meselesi yüzünden tartıştı. M.B ve E.S.’nin tartıştığı şahıs, akşam saatlerinde iki arkadaşın bulunduğu bilgisayar oyunlarının oynandığı oyun salonuna geldi.
Taraflar konuşurken tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahını çeken şahıs, M.B. ve E.S.’yi vurdu. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi ile zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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