Sünnet düğününde silahlı saldırı, 2 kişi öldürüldü

Ankara'da bir otelde düzenlenen sünnet düğününe silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlar da hastaneye kaldırıldı..Ankara'da bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Konya yolu üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlemeyen 2 saldırgan davetlilerin üzerine ateş açtı.Silahlı saldırıda göğsünden vurulan Celal A. ile Soner Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.Ağır yaralanan Erman A. ve Serkan T, 112 Acil Servis ekiplerince Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.