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28 Ocak 2017 Cumartesi 23:49

Sünnet düğününde silahlı saldırı, 2 kişi öldürüldü

Ankara'da bir otelde düzenlenen sünnet düğününe silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlar da hastaneye kaldırıldı..

Sünnet düğününde silahlı saldırı, 2 kişi öldürüldü
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Sünnet düğününde silahlı saldırı, 2 kişi öldürüldü

Ankara'da bir otelde düzenlenen sünnet düğününe silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlar da hastaneye kaldırıldı..

Ankara'da bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya yolu üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlemeyen 2 saldırgan davetlilerin üzerine ateş açtı.

Silahlı saldırıda göğsünden vurulan Celal A. ile Soner Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Erman A. ve Serkan T, 112 Acil Servis ekiplerince Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
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