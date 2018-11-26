Şüpheli araç polise çarptı kaçtı, 1 şehit



Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen iki polis memuruna çarptı.

Olayda, yaralanan polis memurları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri müdahalelere rağmen şehit olurken, diğer polis memurunun ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

KURŞUNLA YARALANDI



Dur ihtarına uymayan bir başka sürücü ise seken polis kunşunuyla yaralandı. Karaman'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, seken kurşunla omuzundan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Elmaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan işyeri kurşunlama olayının şüphelisini arayan ekipler, olay yerinden kaçtığı öne sürülen otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçan otomobilin izini süren ekipler eşkale uyan bir otomobile şehir merkezinde dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Polis, kaçan otomobili durdurmak için lastiklerine silahla ateş etti. Lastiklere sıkılan mermi sekerek otomobilin sürücüsü 17 yaşındaki İ. S'nin omuzuna isabet etti. Polis aracına da çarparak duran otomobilin sürücüsü İ.S, yine kendini kovalayan polisler tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.

Kurşun sol omuzundan girip çıkan sürücü İ.S, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’da hastaneye gelerek, yaralı gencin sağlık durumu hakkında bilgi alarak bir süre ailesiyle görüştü.