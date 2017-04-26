Suriye'den havan saldırısına misliyle karşılık

TSK'DAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG tarafından düzenlenen hava saldırısının ardından, güvenlik güçleri ateş açılan bölgeyi imha etti. Akşam saatlerinde Mardin Kızıltepe sınır hattı boyunca yaşanan hareketliliğin ardıntan TSK'dan da açıklama geldi.Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ndeki Suriye sınırında bulanan 3 ayrı karakola, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kontrol ettiği bölgeden havan atışları yapıldı, 1 asker yaralandı.Kızıltepe İlçesi'nde bulunan ve sınır güvenliğini sağlayan Akdoğan, Haznedar ve Karatepe jandarma karakollarında, sınırın Suriye tarafından YPG'lilerin kontrol ettiği bölgeden bugün öğlen saatlerinde havanlı saldırı yapıldı. Karatepe Jandarma Karakolu'nda nöbet tutan bir asker, ayağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandı. Askerler havan ataşı yapılan YPG kontrolündeki bölgelere misliyle karşılık verdi.Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sınır bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ndeki Suriye sınırında bulanan 3 ayrı karakola, terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgeden havan atışları yapılmasıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı. Can kaybı ve yaralının olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Yine, 26 Nisan 2017 tarihinde, saat 16.20 sularında Mardin ili Kızıltepe İlçesi sınırlarında bulunan Akdoğan ve Karatepe Hudut Karakollarımıza; saat 16.50 sularında ise, hemen yukarıda ismi geçen karakollara yakın olan Haznedar Hudut Karakolumuza PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgelerden PYD/PKK/YPG teröristlerince tanksavar silahlarıyla hudut tacizlerinde bulunulmuştur. Karakollar bölgesine isabet eden TAS mermilerinin patlaması sonucunda, iki aracımızda hasar meydana gelmiş; ancak herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamıştır.Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgelerden PYD/PKK/YPG teröristlerince açılan TAS atışlarına, derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."