Suriye sınırına obüs yığınağı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınıra gece olmasına rağmen fırtına obüs topları sevk edildiSuriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattına Elbeyli ilçesinde fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri Suriye’de terör örgütü PYD’nin uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollara gönderildi.Fırtına obüsü ve topçu bataryaları 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldı.

TSK tarafından terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınıra gece olmasına rağmen fırtına obüs topları sevk edildi