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Suriyeli aileye korkunç infaz; Anne ve kızı vahşice katledildi

Mersin Toroslar ilçesinde bir anne ile 17 yaşındaki kızı elleri parmakları kesilerek vahşice katledildi. Cinayet, mahalle sakinlerini bile dehşete düşürdü.

Suriyeli aileye korkunç infaz; Anne ve kızı vahşice katledildi

Mersin Toroslar ilçesinde bir anne ile 17 yaşındaki kızı elleri parmakları kesilerek vahşice katledildi. Cinayet, mahalle sakinlerini bile dehşete düşürdü.

29 Ağustos 2017 Salı 16:18
Suriyeli aileye korkunç infaz; Anne ve kızı vahşice katledildi


Suriyeli aileye korkunç infaz; Anne ve kızı vahşice katledildi

Mersin'in Akbelen Mahallesi'nde Suriyeli bir aileye yönelik vahşi saldırı görenleri dehşete düşürdü. Limon bahçesinde gündelik olarak çalışan baba, işe gidince 17 yaşındaki kızı ve eşinin korkunç bir cinayete kurban gittiğini öğrendi. Katiller, cinayeti işlerken, gözleri görmeyen yaşlı bir adamın sesine bile aldırış etmediği ortaya çıktı..


SURİYELİ AİLEYE İKİNCİ VAHŞİ SALDIRI


Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile kadına yönelik vahşi saldırının bir benzeri bu kez Mersin'de yaşandı. Toroslar ilçesinde Suriyeli bir kadın ile 17 yaşındaki kızı oturdukları evde kesici aletle parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Boğazı kesilen genç kızın parmaklarının, annesinin ise ellerinin kesilerek vücudundan ayrıldığı öğrenildi. Olay sırasında kızın görme engelli dedesinin de evde olduğu belirtildi.

MAHALLELİ DEHŞETE DÜŞTÜ


Korkunç olay Mersin merkeze bağlı Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün  meydana geldi. 2 katlı evin üst katında oturan Suriyeli Sabri Naasan, sabah erken saatlerde çalışmak için bahçeye gitti. Ailenin oğlu ise arkadaşları ile birlikte denize gitti. Sabri'nin gözleri görmeyen babası ile eşi Ayşa ve 17 yaşındaki kızı Ofe evde kaldı. Öğleden sonra eve döndüğünde eşi ve çocuklarının parçalanmış cesetleri ile karşılaşan adam neye uğradığını şaşırdı. Çevre sakinleri durumu polise haber verdi. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iki katlı binanın alt katında oturan Suriyelilerin ifadesine başvurdu. Ancak bu kişiler bir ses duymadıklarını söyledi.

"KIZIM NE OLUYOR" DİYE SESLENDİ

Vahşet sırasında aynı evde bulunan ve gözleri görmeyen Sabri'nin babasının, diğer odalardan gelen ses üzerine "Kızım ne oluyor ?" diye seslendiği ancak bir cevap alamayınca yatmaya devam ettiği öne sürüldü.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR AİLEYDİ"

Olayın meydana geldiği iki katlı evin sahibi Kuzey A. ise Suriyeli ailenin 9 ay önce bu eve taşındıklarını belirterek "Çok gariban bir aileydi. Adam, eşi, babası ve 2 çocuğu kalıyorlardı. Adam limon işçisi idi. Bahçelerde yevmiye ile çalışırdı. Evin alt katında da yine Suriyeliler oturuyordu. Onlar ise kalabalık bir aile idi" dedi.

İKİNCİ KORKUNÇ SALDIRI

Mersin'deki vahşet, geçtiğimiz Temmuz ayının ilk haftasında Sakarya Kaynarca'da Suriyeli genç kadına yönelik korkunç tecavüzü akıllara getirdi. Suriyeli 9 aylık hamile kadına tecavüz ederek 10 aylık bebeği ile birlikte öldüren Birol K. ve Cemal B. adlı katillere tepkiler henüz dinmemişken, ikinci saldırının detayları henüz bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
MersinSuriyeliCinayet
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