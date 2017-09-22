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Suriyeli anne ve kıza vahşi infaz: İstihbarat örgütü şüphesi

Suriyeli muhalif kimliği ile bilinen Orouba Barakat ile gazeteci kızı, İstanbul Üsküdar'da kaldıkları evde vahşi bir cinayete kurban gitti

Suriyeli anne ve kıza vahşi infaz: İstihbarat örgütü şüphesi

Suriyeli muhalif kimliği ile bilinen Orouba Barakat ile gazeteci kızı, İstanbul Üsküdar'da kaldıkları evde vahşi bir cinayete kurban gitti

22 Eylül 2017 Cuma 16:13
Suriyeli anne ve kıza vahşi infaz: İstihbarat örgütü şüphesi

Suriyeli anne ve kıza vahşi infaz: İstihbarat örgütü şüphesi


Üsküdar'da birlikte kalan Suriyeli anne ve kızı vahşi cinayete kurban gitti. Katiller'in anne ve kızı büyük bir bıçakla öldürdükten sonra üzerlerine henüz içeriği bilinmeyen bir toz döktüğü öğrenildi. Talihsiz kadın ve kızının bir süre önce sosyal medya üzerinden ölüm tehtitleri aldığı ortaya çıktı

Suriye'nin önde gelen muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar´daki evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Anne,kızın boğazlarından büyük bir bıçakla bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Evden bir şey alınmadığı belirlenirken, anne kızın öldürüldükten sonra evin salonuna yanyana yatırıldığı üzerlerine bir toz döküldükten sonra battaniye örtüldüğü tespit edildi.

POLİS TOZUN İÇERİĞİNİ ARAŞTIRIYOR

Cesetlerin üzerine dökülen tozun ne olduğu araştırılıyor. Polis, evde bulunan iki cep telefonu, bilgisayar ve hard diskleri cinayetle ilgili bir ipucu bulmak için inceleme altına aldı. Olay Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından ortak olarak soruşturuluyor.

BOĞAZLARINDAN BÜYÜK BİR BIÇAKLA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Polis tarafından olayla ilgili açılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmazken anne, kızın boğazlarından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Katil veya katillerin olayda oldukça büyük bir bıçak kullandığı iki cesedinde boğaz bölgelerinde geniş yaralar açtığı öğrenildi. Talihsiz kadının, merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'la yıllar önce görüştüğüne dair fotoğrafları da bulundu.

Öte yandan cesetlerin evin salonunda yanyana yatırıldığı ardından üzerine bir toz dökülerek battaniye ile örtüldüğü tespit edildi. İlk anda deterjan olduğu düşünülen beyaz tozun tam olarak ne olduğunun tespit edilmesi için incelemenin sürdüğü belirtildi.

EVDEN BİR ŞEY ALINMAMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan incelemede 3 gün önce meydana geldiği tahmin edilen cinayetin ardından katil yada katillerin evden bir şey almadıkları öğrenildi. Evde bulunan anne kıza ait cep telefonları, bilgisayar ve 10'un üzerinde hard disk cinayetle ilgili bir ipucu bulunma ihtimaline karşılık inceleme altına alındı. Öte yandan evde yapılan parmak izi incelemesiyle evde bulunabilecek muhtemel yabancı parmak izleride aranıyor.

Anahtar Kelimeler:
Orouba BarakatHalla Barakat
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