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Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi

Suriyeli ailelerden bin TL'ye kiraladıkları çocukları İstanbul'da dilendiren çete çökertildi. Suriyeli 12 çete üyesi gözaltına alınırken, çete üyelerinin çocukları dilendirerek kazandıkları ileri sürülen paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi.

Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi

Suriyeli ailelerden bin TL'ye kiraladıkları çocukları İstanbul'da dilendiren çete çökertildi. Suriyeli 12 çete üyesi gözaltına alınırken, çete üyelerinin çocukları dilendirerek kazandıkları ileri sürülen paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 01:05
Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi

Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi


Ana caddelerde, kaldırımlarda adım başı görülen Suriyeli dilenci çeteleri kiralayarak sokaklara salan çete çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda, dilendirilen çocukların sırtından kazandıkları paralarla hatıra fotoğraflar çektirdiği görüldü.

İstanbul polisince düzenlenen operasyonda, iddiaya göre Suriyeli ailelerden bin TL'ye kiraladıkları çocukları İstanbul'da dilendiren çete çökertildi. Suriyeli 12 çete üyesi gözaltına alınırken, çete üyelerinin çocukları dilendirerek kazandıkları ileri sürülen paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi. Dilenci çocukların zabıta ekipleri tarafından metrobüs duraklarından toplanma anları kameralara yansıdı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak İstanbul'a getirildiği yönünde ihbar alarak çeteye yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu çete üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Çeteye yönelik operasyonlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Çete üyelerinin, çocukları dilendirerek elde ettikleri paralarla fotoğraf çektirdiğinin belirlendiği ileri sürüldü. Çocuk Polisi ve zabıta ekiplerinin metrobüste dilenen çocukları kurtarmak için yaptıkları operasyon da kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekipler metrobüs durağındaki çocukları zabıtalarla birlikte yakalıyor. Bazı çocukların ise kaçtığı görülüyor.

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