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07 Nisan 2017 Cuma 08:50

Suriyeli diye, Afgan gençleri bıçaklamışlar

Konya'da Afgan uyruklu iki kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan 8 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Afgan gençleri daha önceden kavga ettikleri Suriyeliler olduğunu zannederek bıçakladıkları ortaya çıktı.

Suriyeli diye, Afgan gençleri bıçaklamışlar
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Suriyeli diye, Afgan gençleri bıçaklamışlar


Olay, iki gün önce saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aldülaziz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Afgan uyruklu 23 yaşındaki Mohammad Ebrahım Rozı ve 20 yaşındaki Abül Kahar, yanlarında üç arkadaşı ile birlikte sokakta yürüdükleri sırada tanımadıkları kişilerce bıçaklandı.
Konya haber
Karın boşluğundan yaralanan Mohammad Ebrahım Rozı ile sırtından bıçaklanan Abül Kahar yanlarındaki arkadaşları tarafından özel bir araçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

SURİYELİ DİYE BIÇAKLAMIŞLAR

Polis olayın meydana geldiği çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler yapılan görüntü incelemelerinde şüphelilerin kimliklerini belirledi. Bunun üzerine Yunus A. (18), A.A. (17), E.O. (16), T.D. (17), M.G. (17), C.Ç. (16) ile bıçağı kullandıkları belirlenen M.E. (14) ve O.K. (16) gözaltına alındı. Şüpheliler polise verdikleri ilk ifadesinde, aynı gün içerisinde Suriyeli bir grupla kavga ettiklerini, sokakta yürüdükleri sırada karşılaştıkları kişilerin kavga ettikleri Suriyeliler olduğunu  zannederek bıçakladıklarını söyledi.
Şüphelilerden Yunus A. emniyette sorguya alınırken, yaşları 18'den küçük olan 7 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
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