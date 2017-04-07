Suriyeli diye, Afgan gençleri bıçaklamışlar

SURİYELİ DİYE BIÇAKLAMIŞLAR

Olay, iki gün önce saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aldülaziz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Afgan uyruklu 23 yaşındaki Mohammad Ebrahım Rozı ve 20 yaşındaki Abül Kahar, yanlarında üç arkadaşı ile birlikte sokakta yürüdükleri sırada tanımadıkları kişilerce bıçaklandı.Karın boşluğundan yaralanan Mohammad Ebrahım Rozı ile sırtından bıçaklanan Abül Kahar yanlarındaki arkadaşları tarafından özel bir araçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.Polis olayın meydana geldiği çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler yapılan görüntü incelemelerinde şüphelilerin kimliklerini belirledi. Bunun üzerine Yunus A. (18), A.A. (17), E.O. (16), T.D. (17), M.G. (17), C.Ç. (16) ile bıçağı kullandıkları belirlenen M.E. (14) ve O.K. (16) gözaltına alındı. Şüpheliler polise verdikleri ilk ifadesinde, aynı gün içerisinde Suriyeli bir grupla kavga ettiklerini, sokakta yürüdükleri sırada karşılaştıkları kişilerin kavga ettikleri Suriyeliler olduğunu zannederek bıçakladıklarını söyledi.Şüphelilerden Yunus A. emniyette sorguya alınırken, yaşları 18'den küçük olan 7 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma sürüyor.