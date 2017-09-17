Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33....
Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya oldu
Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya...
Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı
Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı
Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2...

Suriyeli'ler eğlence mekanını böyle bastı

Şanlıurfa'da, eğlenirken taşkınlık yaptığı için dışarı çıkarılan Suriyeliler, sopalarla eğlence mekanını basmaya kalkışt

Suriyeli'ler eğlence mekanını böyle bastı

Şanlıurfa'da, eğlenirken taşkınlık yaptığı için dışarı çıkarılan Suriyeliler, sopalarla eğlence mekanını basmaya kalkışt

17 Eylül 2017 Pazar 12:50
Suriyeli'ler eğlence mekanını böyle bastı

Suriyeli'ler eğlence mekanını böyle bastı

Şanlıurfa'da, eğlenirken taşkınlık yaptığı için dışarı çıkarılan Suriyeliler, sopalarla eğlence mekanını basmaya kalkıştı. Eğlence mekanı sahibi, sopalı Suriyeliler'i tabancayla ateş ederek kovaladı.


Olay, dün gece Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanına gelen Suriyeliler burada taşkınlık yaptı. Müşterilerin rahatsız olması üzerine mekan işletmecisi Suriyeliler'i, dışarı çıkarttı.

Dışarı çıkan Suriyeliler, bir süre sonra telefonla çağırdığı yakınlarıyla eğlence mekanı önünde toplandı. Ellerinde sopalalarla mekanı basmaya kalkışan Suriyeliler'i gören ismi öğrenilemeyen eğlence mekanı sahibi tabancasıyla havaya ateş açtı. Silah sesinin duyulmasının ardından Suriyeliler kaçarken, peşine düşen mekan sahibi bir süre daha sokak arasında ateş etmeyi sürdürdü.
Kentte kısa süreli gerginliğe yol açan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kayıplara karışan Suriyeliler ile mekan sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişana hazırlanan genç, uyuşturucu ve alkol alınca öldü
Nişana hazırlanan genç, uyuşturucu ve alkol alınca öldü
Kurye gibi gelen tabancalı saldırgan, kıskanç koca çıktı
Kurye gibi gelen tabancalı saldırgan, kıskanç koca çıktı
Dekan'a metrobüste taciz suçlaması; Karakolluk oldular
Dekan'a metrobüste taciz suçlaması; Karakolluk oldular
Londra metrosunda patlama; Yaralılar var
Londra metrosunda patlama; Yaralılar var
Koca dehşeti: Karısını ve baldızını katletti
Koca dehşeti: Karısını ve baldızını katletti
3 Türk kızı, Amerika'da kazada can verdi
3 Türk kızı, Amerika'da kazada can verdi
Hırsızları pağan yakalattı: Çaldıklarına pişman oldular
Hırsızları pağan yakalattı: Çaldıklarına pişman oldular
Banka soyguncusu, güvenlik görevlisinin akrabası çıktı
Banka soyguncusu, güvenlik görevlisinin akrabası çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim