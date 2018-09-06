Suriyeli'ler esnafa saldırdı, Elazığ karıştı





Kaldıkları şehirlerde daha çok asayiş olayına konu olmaya başlayan Suriyeli mültecilerin neden olduğu gerginlik Elazığ'ı ayağa kaldırdı.

Elazığ'da Suriyelilerin bir kişiyi darp ettiği iddiası üzeri mahallede yaşanan gerginlik güçlükle yatıştırıldı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesinde bir kişi, Suriyeli olduğu ileri sürülen bazı kişiler tarafından darp edildi.

Elazığ merkez Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli grup ile aynı mahallede yaşayan Elazığlı vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga yaşandı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri yolu trafiğe kapatarak, mahallede Suriyeli istemediklerini dile getirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası toplanan mahallelide tepki gösterdi.

Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül mahalleye giderek vatandaşlarla görüşüp sağ duyu çağrısı yapıp dağılmalarını sağladı.