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Suriyeli'nin evinde Yahudi sandukası çıktı: Paha biçilemiyor

Adana polisi Suriyeli sığınmacının evinde yaptığı aramada deri kaplamalı yakut ve zümrütlerle süslenmiş, içinde ceylan derisine İbranice metinler yazılı sanduka ele geçirdi.

Suriyeli'nin evinde Yahudi sandukası çıktı: Paha biçilemiyor

Adana polisi Suriyeli sığınmacının evinde yaptığı aramada deri kaplamalı yakut ve zümrütlerle süslenmiş, içinde ceylan derisine İbranice metinler yazılı sanduka ele geçirdi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 22:42
Suriyeli'nin evinde Yahudi sandukası çıktı: Paha biçilemiyor

Suriyeli'nin evinde Yahudi sandukası çıktı: Paha biçilemiyor

Adana'da Suriyeli bir şahsın evinde 50 santimetre yüksekliğinde deri kaplamalı, üzerinde yakut ve zümrütler bulunan ahşap kutu ele geçirildi.

Sandukanın içinden İbranice yazıların olduğu ceylan derisi, alt ve üst çekmecelerinde ise Hz. Fatıma’nın eli ‘Hamsa’ ve Hz. Davut’un yıldızı diye bilinen figürlerden oluşan deri rulo çıktı. Adana Müze Müdürlüğüne teslim edilen ve Yahudiler için çok önemli olduğu belirtilen sanduka detaylı incelenmek üzere Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderildi...


Adana'da Suriyeli bir şahsın evinde 50 santimetre yüksekliğinde deri kaplamalı, üzerinde yakut ve zümrütler bulunan ahşap kutu ele geçirildi. Sandukanın içinden İbranice yazıların olduğu ceylan derisi, alt ve üst çekmecelerinde ise Hz. Fatıma’nın eli ‘Hamsa’ ve Hz. Davut’un yıldızı diye bilinen figürlerden oluşan deri rulo çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Halid El Hac Ahmed isimli şahsın evinde tarihi eser sakladığı istihbaratını aldı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 2681 Sokak’ta bulunan eve 3 Eylül günü baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 4 ayağı bulunan ve 50 santimetre yüksekliğinde iki kubbe şeklinde bir sanduka ele geçirdi.

YAKUT VE ZÜMRÜT VAR


Edinilen bilgilere üzerinde yakut ve zümrütlerin bulunduğu sandukanın kapaklarında bir kadın ve bir erkek figürü bulunduğu görüldü. Dikey açılan 2 kapağın içindeyse bronz iki objenin tuttuğu panelde ceylan derisine yazılı İbranice yazıların yer aldığı tespit edildi. Sandukanın alt tarafı ile üst tarafından bulunan çekmecenin içindeyse Hz. Fatıma’nın eli olan ‘Hamsa’ ve Hz. Davut’un yıldızı diye bilinen figürlerden oluşan deri rulo bulundu.

UZMANLARA GÖRE PAHA BİÇİLMEZ

Polis ele geçirdiği bu tarihi Adana Müze Müdürlüğüne teslim etti. Müze yetkilileri yaptıkları incelemenin ardından sandukayı detaylı incelenmek üzere Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderdi. Yahudi sandukanın gerçek olması halinde paha biçilemeyeceği belirtildi.

SURİYE'DE BİR MÜZEDEN Mİ ÇALINDI

Bu arada polis sandukanın Türkiye'ye nereden ve nasıl geldiğine yönelik çalışmasını da derinleştirdi. Sandukanın Suriye’deki iç savaş nedeniyle müzeden çalınmış bir tarihi eser olduğu tahmin ediliyor.
İfadesi alınan Halid El Hac Ahmed, sandukayı Suriye'den 4 bin dolara satın aldığını antika merakının olduğunu ancak kutunun gerçek olmadığını tahmin ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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