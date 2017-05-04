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04 Mayıs 2017 Perşembe 00:26

Suriyeli teröristin telefonundan Mısır Çarşısı krokisi çıktı

PKK'lı teröristlen Mısır Çarşısı'na kanlı bir saldırı hazırlığı içinde. Suriye'den gelen örgüt üyesi bir teröristin cep telefonundan Mısır Çarşısı'nın işaretlenmiş görselleri bulundu.

Suriyeli teröristin telefonundan Mısır Çarşısı krokisi çıktı
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Suriyeli teröristin telefonundan Mısır Çarşısı krokisi çıktı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG üyesi bir kişinin cep telefonundan İstanbul'da muhkemel saldırı noktalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden birinde Mısır Çarşı'nın ön bölümünün kırmızı ile daire içine alındığı tesbit edildi.

Geçtiğimizç ay 26 Nisan'da Gaziantep'te yakalanan PYD/YPG'li teröristin cep telefonunda İstanbul Eminönü haritası çıktığı öğrenildi

 OTOSÜS TERMİNALİNDE YAKALANDI.

Gaziantep'te otobüs terminalinde yakalanan PYD/YPG'li teröristin cep telefonunda İstanbul Eminönü haritası ile kırmızıyla işaretlenmiş Mısır Çarşısı görseli tespit edildi.

26 Nisan'da Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelenilen Suriyeli Kısar Al Mohmmad (32), polislerin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacada yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin üst aramasında sahte olduğu değerlendirilen ve giriş çıkış mührü bulunmayan pasaportla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin, sosyal paylaşım sitesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaştığı belirlendi.

Cep telefonundaki incelemelerde de PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin sözde simgesinin yer aldığı fotoğraflarla İstanbul Eminönü'nü gösteren harita ve kırmızı kalemle tarihi Mısır Çarşısı'nın işaretlendiği görsel tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mohmmad, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 
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