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24 Şubat 2017 Cuma 07:49

Süt sağma makinası can aldı: 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Süt sağma makinası kullanırken elektrik akımına kapılan 2 aylık hamile 33 yaşındaki Miyase Yıkılmaz can verdi.

Süt sağma makinası can aldı: 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
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Süt sağma makinası can aldı: 2 aylık kadın hayatını kaybetti

Konya'da iki aylık hamile kadın, süt sağma makinası kullanırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Son Dakika Konya, Konya'da 2 aylık hamile 33 yaşındaki Miyase Yıkılmaz, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karadiğin Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 aylık hamile olan Miyase Yıkılmaz, ineklerin bulunduğu ahırda süt sağma makinesinin fişini prize takacağı sırada akıma kapıldı. Yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Miyase Yıkılmaz, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Miyase Yıkılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya haberleri




 
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