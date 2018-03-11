Sütyenli bomba; PKK'nın sütyen fantazisi

Yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çocukların oyun oynarken yollarda bulduğu patlayıcıların neden olduğu korkunç ölümlerin faile terör örgütü, bu kez işi kadın iç çamaşırlarına bombalı tuzaklar kuracak kadar ileriye taşıdı. Cinderesi'nde ev ev yürütülen aramada, bombalı kadın iç çamaşırları bulundu.

Öldürme, katliam konusunda sicili dünyanın en kirli örgütleri arasında yer alan PKK, kadın iç çamaşırlarına bile bombalı düzenekler kuracak kadar insanlıktan çıkmış. Örgütün Cinderesi bölgesinde evlerde tuzakladığı kadın iç çamaşırları, görenleri dehşete düşürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerden temizlenen Cinderesi'nde bir evde, sütyen için tuzaklanmış el yapımı bomba düzeneği bulundu. Bomba düzeneği, Mehmetçik tarafından imha edildi.

TSK ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, kasaba ve köyler YPG/PKK'lı teröristlerden tek tek temizleniyor.

Kontrol altına alınan bölgelerde teröristler tarafından tazaklanan patlayıcı düzenekleri de bulunarak etkisiz hale getiriliyor. Teröristlerden temizlenen Cinderes'te de bir eve giren Mehmetçikler ile ÖSO mensupları, sütyen içine tuzaklanmış bir el yapımı bomba düzeneği tespit etti. Bomba düzeneği, Mehmetçik tarafından imha edildi.