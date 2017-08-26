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Taciz mağduru kızları tartaklayan polisler tahliye edildi

İzmir'de taciz mağduru genç kızları tartaklayan polis memuru tutuklandığı cezaevinden, yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı.

Taciz mağduru kızları tartaklayan polisler tahliye edildi

İzmir'de taciz mağduru genç kızları tartaklayan polis memuru tutuklandığı cezaevinden, yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:49
Taciz mağduru kızları tartaklayan polisler tahliye edildi

Taciz mağduru kızları tartaklayan polisler tahliye edildi


Kamuoyunda sert tepkilere neden olan, İzmir'deki taciz olayı sırasında iki genç kızı tartaklayan polis memurları tahliye edildi. Motorsikletli tacizcilerin elinden kurtulup polise sığınan ancak bu sırada görevli polis memurunun hakaret ve fiziki şiddetine maruz kalan genç kızlar ve aileleri duruma tepkili..

İzmir'in Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer'i tartakladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra serbest bırakıldı.

Alsancak'ta geçen 10 Ağustos'ta meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer'e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren genç kızlar, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi.

Ancak bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikayetçi oldu.

Olaydan sonra Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri, 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceledi. Kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkasında oturan S.Ç. (24) yakalandı. İfadesi alınıp serbest bırakılan O.G., itiraz üzerine tutuklandı.

POLİSE DE ÖNCE TUTUKLAMA SONRA SERBEST KALDI


Motosikletli saldırgan O.G.'den sonra kendisine şikayette bulunan Derya Kılıç'ı tartaklayan polis memuru Orhan Yarcel de tutuklandı. 'Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama' suçundan tutuklanan Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 26.08.2017 12:57
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