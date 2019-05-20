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Tacizci sapığı terlikle döve döve polise teslim ettiler

Küçük yaşta kız çocuklarını yol ortasında tacize yeltenen Salih S. adlı kişiyi vatandaşlar önce yakaladı, kadınlar terlikle döve döve polise teslim etti.

Tacizci sapığı terlikle döve döve polise teslim ettiler

Küçük yaşta kız çocuklarını yol ortasında tacize yeltenen Salih S. adlı kişiyi vatandaşlar önce yakaladı, kadınlar terlikle döve döve polise teslim etti.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 07:27
Tacizci sapığı terlikle döve döve polise teslim ettiler

Tacizci sapığı terlikle döve döve polise teslim ettiler


Sokak ortasında iki kız çocuğundan birini yakalayan öpmeye kalkan kişiyi vatandaşlar yakaladı. Tacizciyi önce tekmelerle etkisiz hale getiren vatandaşlar bir yandan polisi arayarak durumu haber verirken diğer yandan terliğini çıkaran bir kadının attığı dayak kameralara yansıdı.
Gaziantep'te, Güveneler'de sokakta yürüyen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Salih S., adlı şüpheli çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldükten sonra polise teslim edildi.

Gaziantep'teki Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir taciz ayıbı yaşandı. İddiaya göre, Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birisini sarılarak öpmeye çalıştı. Kızlar kaçarak kurtulurken olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, taciz şüphelisini yakalayıp, tekme tokat dövmeye başladı.

"KÜÇÜCÜK ÇOCUK O, ÇOCUK"

Edinilen bilgilere göre bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak taciz şüphelisine tepki gösterdi. Olaya öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı.

Taciz olayına tepki gösteren ve "Küçücük çocuk o, küçüçük çocuk. Allah belanı versin senin" diyen kadının terlikle defalarca vurduğu ve sigara içip rahat tavırları ile dikkat çeken Salih S., ihbarla mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


 

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Anahtar Kelimeler:
TacizGaziantepGüvenevlerSalih S.Güvenevler Mahallesi
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