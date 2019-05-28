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Tacizciyi linçten polis kurtardı

Ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü, polis olaya müdahale etti...

Tacizciyi linçten polis kurtardı

Ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü, polis olaya müdahale etti...

28 Mayıs 2019 Salı 09:44
Tacizciyi linçten polis kurtardı

Tacizciyi linçten polis kurtardı

Okuldan evine giden henüz 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız çocuğu yolda tacize uğradı. Kız çocuğunun imdat çığlıklarına koşan vatandaşlar şüpheliye meydan dayağı attı..

Kız çocuğuna yönelik yönelik taciz girişimine vatandaştan meydan dayağı. Adıyaman'da ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi. Kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri mahallelinin elinden zorla aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da Alitaşı Mahallesi eski Halep Caddesi üzerinde Abdullah Yusuf N., sokak ortasında 13 yaşındaki S.S’ye sözlü tacizde bulundu

VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU VE

Küçük kızın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak kızı muhafaza altına alıp sözlü tacizde bulunan Abdullah Yusuf N’yi tekme tokat dövmeye başladı.


Dakikalarca dayak yiyen şahıs kanlar içerisinde kalırken olay yerine gelen polis ekipleri şahsı mahallelinin elinden zor kurtardı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sözlü tacize uğrayan kız çocuğu ise polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanTacizOrtaokul öğrencisiAlitaşı MahallesiHalep Caddesi
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