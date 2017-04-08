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08 Nisan 2017 Cumartesi 04:57

Takla atan otomobil ATV'nin bahçesine uçtu

Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ATV televizyon binasının bahçesine uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil ATV'nin bahçesine uçtu
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Takla atan otomobil ATV'nin bahçesine uçtu

İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ATV televizyon binasının bahçesine uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Barbaros Bulvarı'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişi bulunan Enes Eraslan (21), yönetimindeki 34 FM 1042 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Taklalar atan otomobil daha sonra ATV televizyon binasının bahçesine uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, sürücü Eraslan ise otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil ise, çekici yardımıyla uçtuğu bahçeden çıkartılarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.
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