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Taksici esnafı değil, gasp çetesi; Japon kadın turisti soymuşlar

İstanbul'da 2 Japon kadın turistin bindikleri takside kredi kartlarının gasp edilip hesaplarından 7 bin 500 lira çekildiği öne sürüldü.

Taksici esnafı değil, gasp çetesi; Japon kadın turisti soymuşlar

İstanbul'da 2 Japon kadın turistin bindikleri takside kredi kartlarının gasp edilip hesaplarından 7 bin 500 lira çekildiği öne sürüldü.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:12
Taksici esnafı değil, gasp çetesi; Japon kadın turisti soymuşlar

Taksici esnafı değil, gasp çetesi; Japon kadın turisti soymuşlar


Taksici şoförleri, müşteri olarak binen kadın turistin kredi kartını gasp ederek 7 bin 500 lirasını çaldığı ortaya çıktı. Gülhane ve Karaköy bölgesinde taksicilik yapan gaspçıların çete gibi organize hareket ettiği belirlendi.

Yakalanarak göz altına alınan taksicilerden biri ifadesinde "Telefonla Erkan Ç.'yi arayıp 'Araçta turist var, gerekeni yaparsın' dedim" diye konuştu. 2 taksici tutuklandı. 

MOBESE KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Japon kadın turistler Jingya Wang ve Huiling Zheng, 6 Ağustos 2018 günü Beyoğlu Kasımpaşa Karakolu'na başvurarak otellerine gitmek için bindikleri taksinin şoförleri tarafından gasp edildikleri şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin taksi ile geçtikleri Karaköy, Gülhane ve Galata'daki tüm güvenlik görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden Jingya Wang ve Huilin Zheng'in bindiği taksinin plakası tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Güven Timleri ekipleri, gasp olayına karışan taksinin şoförü Mehmet A.'ya ulaştı. Mehmet A., olay günü taksiyi Mustafa Hakan N. ya da Erkan Ç.'nin kullandığını söyledi. Bunun üzerine Gülhane tramvay durağı bölgesinde düzenlenen operasyonda taksi şoförleri Erkan Ç., Mustafa Hakan N. ve Celal B. gözaltına alındı.

"ARAÇTA TURİST VAR GEREKENİ YAP"

Taksici Mustafa Hakan N. ifadesinde polise Japon kadın turist Jingya Wang'ı Ömer Hayyam civarında bulunan oteline götürmek için taksisine aldığını, telefonla Erkan Ç.'yi arayarak "Araçta turist var gerekeni yaparsın" diyerek Gülhane tramvay durağında değişim yaptıklarını söyledi.

"KARTTAN PARA ÇEKİLECEK GEL"

Celal B. ise Erkan Ç.'nin "Karttan para çekilmesi lazım" diyerek kendisini Karaköy Tramvay Durağı'nın yanındaki trafik ışıklarına çağırdığını, şifresini söylediği yabancı bir kart verdiğini söyledi. Celal B., "Kartla Galata bölgesinde bulunan bankalardan 7 bin 500 lira para çekip Erkan Ç.'ye verdim. O da bana paranın 3 bin 500 lirasını verdi. Para çektiğimiz kartı kırarak çöpe attım" dedi. 

İKİ TAKCİSİ TUTUKLANDI

Haklarında işlem yapılan Erkan Ç., Mustafa Hakan N., Celal B. ve Mehmet A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Taksi şoförlerinden Erkan Ç. ve Celal B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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