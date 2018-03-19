Taksici terörü; UBER şoförünün dişlerini kırdılar



UBER sürücülerine yönelik taksicilerin saldırıları sürüyor. Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından darp edildi. Darp raporu alan Uber sürücüsü Kemal K., Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu

Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Sürücünün aldığı darbeler nedeniyle 3 dişi kırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 00.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü 47 yaşındaki Kemal K., gece saatlerinde minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrının üzerine salonun önüne gelen K.'ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu. K.'nın da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı.

DARP EDİP DİŞLERİNİ KIRDILAR

"HERKESİ SUÇLAYACAK HALİM YOK"

İddiaya göre çıkan kavgada sürücü K., 10 kişi tarafından darp edildi. Sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, sürücü K. ise soluğu hastanede aldı. Tedavisinin ardından hastaneden darp raporu alan Kemal K., Maslakgiderek şikayette bulundu. Darp edilen K.'nın dişlerinin kırılmış hali ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Darp edilen UBER sürücüsü Kemal K., "Bir an evvel bu menfur saldırıların artık durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım. Genel itibariyle bütün herkesi de suçlayacak halim yok. İnşallah bu saatten sonra iyi olur. İdraklı olsunlar, saldırmak ve küfür etmek nedir? İnsan olsunlar" ifadelerini kullandı.

Kemal K.'nın şikayet sonrası durumunu cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Kemal abi 10 kişi tarafından ağır bir saldırıya uğradı, darp edildi. Hastane raporu alındı ve şu an dişleri dökük durumda, yüzünde de darp izleri var. Hastaneden aldığımız darp raporu ve ifademiz var. Berbat bir durum, 10 kişinin bir insana saldırması, alçakça ve pusu kurulmak suretiyle darp edildi. Aracın çeşitli yerlerinde kan izleri var" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.