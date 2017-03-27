Taksiciler Atatürk Havalimanı'nda yolcu kavgasına tutuştu

Sık sık sıra ve yolcu tartışmalarının yaşandığı Atatürk Havalimanı'nda bu kez kan döküldü. Havalimanı taksicisi Mahmut Çobanoğlu'nun yolunu kesen bir başka taksi sürücüsü Hüseyin A., bacağından bıçaklayarak kaçmak istediEdinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı taksi durağında çalışan Mahmut Çobanoğlu, ticari taksi ile saat 08.30 sıralarında dış hatlar terminalinde yolcu almak için beklediği sırada, ticari taksi şoförü Hüseyin A. ile yolcu alma tartışması yaşandı. Tartışma araya giren diğer taksi şoförleri tarafından yatıştırıldı.YOLUNU KESİP BIÇAKLADITartıştığı havalimanı taksicisi Mahmut Çobanoğlu'nun yolunu kesen Hüseyin A., bacağından bıçaklayarak kaçmak istedi. Bu sırada olayı gören bir servis şoförü aracını Hüseyin A.'nın aracının önüne çekerek kaçmasını önlemek istedi. Elindeki bıçak ile servis şoförüne saldırmak isteyen A., servis şoförünün yolu açmasını istedi. Yolun açılması ile olay yerinden kaçan A.'yı yakalamak için Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Emniyet yetkilileri yaptıkları incelemede Mahmut Çobanoğlu'nu bıçaklayan taksicinin çalıştığı taksi durağını belirledi. Taksi durağına giden emniyet yetkilileri, suç aleti ile birlikte Hüseyin A.'yı gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından Hüseyin A. nöbetçi savcılığa sevk edilecek.