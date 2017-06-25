﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Haziran 2017 Pazar 21:09

Taksim'de Bayramın ilk günü LGBT rezaleti

Türkiye Ramazan Bayramı'nı kutlarken, İstanbul Taksim'de toplanarak gösteri düzenlemek isteyen Lezbiyen, Gay, Biseksuel ve transların protestosu polis tarafından dağıtıldı.

Taksim'de Bayramın ilk günü LGBT rezaleti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Taksim'de Bayramın ilk günü LGBT rezaleti


Günlerdir tartışılan LGBT yürüyüşü bugün İstanbul Taksim'de yapılmak istendi. Vatandaşlar bayram telaşı ile yollara düşerken, LGBTİ'nin Taksimde gösteri yapma isteği İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştı. İstanbul'un değişik bölgelerinden Taksim'e gelen ve gösteri düzenlemek isteyenler arasından gerginlik çıkardığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı. Aynı grup geçtiğimiz yıl Ramazan ayında da benzer bir gösteri düzenlemek istemişti.


Taksim Meydanı ve çevresinde, LGBTİ'nin yürüyüş çağrısı dolayısıyla güvenlik önlemi alındı.

Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklara çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar yerleştirildi. Ayrıca Gezi Parkı'nda da güvenlik önlemi alındığı görüldü.


İstanbul Valiliği'nin yürüyüşe izin vermemesine rağmen Taksim'de 'Onur Yürüyüşü' yapmak isteyen LGBTİ'liler geniş güvenlik önlemi alan polis engeline takıldı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklarda güvenlik önlemi alan polis, LGBTİ'lilerin caddeye girişine izin vermedi. İstiklal Caddesi girişinde bekleyen LGBTİ'liler ile yürüyüşe karşı çıkan bir grup genç arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren polis, LGBTİ'lilere karşı çıkan 7 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS KÖPEKLERLE MÜDAHALE ETTİ

Polis, alınan önlemlere rağmen arka sokaklarda bir araya gelen bir grup LGBTİ'liye köpeklerle müdahale etti. Kovalamaca sırasında hareketli anlar yaşanırken, bir polis helikopteri de yaşananları havadan takip etti.

LGBTİ'LİLER CİHANGİR'DE TOPLANDI

İstiklal Caddesi ve çevresinde polisle yaşanan kovalamacanın ardından LGBTİ'liler bu kez de Cihangir'de toplandı. Polis, gruba bu kez TOMA ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada, polis müdahalesini görüntülemeye çalışan AP kameramanı Bram Janssen de, sarı basın kartı olmasına rağmen, yanında pasaportu olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kameraman Janssen, ekipmanlarıyla birlikte polisler tarafından gözaltı aracına götürüldü.
Taksim#039;de son durum, Mübarak Ramazan Ayı#039;nda iğrenç gösteri
Taksim'de son durum, Mübarak Ramazan Ayı'nda iğrenç gösteri
Taksim#039;de son durum, 11 kişi gözaltına alındı
Taksim'de son durum, 11 kişi gözaltına alındı
Alperen Ocakları#039;ndan LGBT yürüyüşü için tehdit
Alperen Ocakları'ndan LGBT yürüyüşü için tehdit
LGBTİ Onur Yürüyüşüne polisten müdahale
LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne polisten müdahale
Taksimde LGBTİ Yürüyüşüne polis müdahalesi
Taksim'de LGBTİ Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
LBGTİ üyeleri İzmitte gösteri yaptı: LGBTİler görünmezlik centeresinden kurtuldu
LBGTİ üyeleri İzmit'te gösteri yaptı: "LGBTİ'ler görünmezlik centeresinden kurtuldu"
LGBTlilerden Nefret saldırılarına dur de eylemi
LGBT'lilerden 'Nefret saldırılarına dur de' eylemi
Antalyada polis 1 Mayıs kutlamalarını uzaktan izledi (2)
Antalya'da polis 1 Mayıs kutlamalarını uzaktan izledi (2)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Lgbt
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorum Alaca'da cinayet; Bayramlaşmak için buluştu, iki kişiyi öldürdü Çorum Alaca'da cinayet; Bayramlaşmak için...
Adana'da foseptik çukuru faciası, 4 ölü var Adana'da foseptik çukuru faciası, 4 ölü var
Maçka'da patlama, 2 asker yaralandı Maçka'da patlama, 2 asker yaralandı
Erzincan'da askeri konvoya bombalı saldırı Erzincan'da askeri konvoya bombalı saldırı
Suriye sınırına obüs yığınağı sürüyor Suriye sınırına obüs yığınağı sürüyor
PKK'nın Karadeniz sığınakları Giresun'da bulundu PKK'nın Karadeniz sığınakları Giresun'da...
Yukarı Çık

Çorum Alaca'da cinayet; Bayramlaşmak için...
Çorum'da bayramlaşmak üzere bir araya gelip, otomobilde sohbet eden İsmet Yıldız ile Salih Çetinkaya,...

Haberi Oku