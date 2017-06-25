Taksim'de Bayramın ilk günü LGBT rezaleti

POLİS KÖPEKLERLE MÜDAHALE ETTİ

LGBTİ'LİLER CİHANGİR'DE TOPLANDI

Günlerdir tartışılanyürüyüşü bugün İstanbul Taksim'de yapılmak istendi. Vatandaşlar bayram telaşı ile yollara düşerken, LGBTİ'nin Taksimde gösteri yapma isteği İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştı. İstanbul'un değişik bölgelerinden Taksim'e gelen ve gösteri düzenlemek isteyenler arasından gerginlik çıkardığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı. Aynı grup geçtiğimiz yıl Ramazan ayında da benzer bir gösteri düzenlemek istemişti.Taksim Meydanı ve çevresinde, LGBTİ'nin yürüyüş çağrısı dolayısıyla güvenlik önlemi alındı.Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklara çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar yerleştirildi. Ayrıca Gezi Parkı'nda da güvenlik önlemi alındığı görüldü.İstanbul Valiliği'nin yürüyüşe izin vermemesine rağmen Taksim'de 'Onur Yürüyüşü' yapmak isteyen LGBTİ'liler geniş güvenlik önlemi alan polis engeline takıldı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklarda güvenlik önlemi alan polis, LGBTİ'lilerin caddeye girişine izin vermedi. İstiklal Caddesi girişinde bekleyen LGBTİ'liler ile yürüyüşe karşı çıkan bir grup genç arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren polis, LGBTİ'lilere karşı çıkan 7 kişiyi gözaltına aldı.Polis, alınan önlemlere rağmen arka sokaklarda bir araya gelen bir grup LGBTİ'liye köpeklerle müdahale etti. Kovalamaca sırasında hareketli anlar yaşanırken, bir polis helikopteri de yaşananları havadan takip etti.İstiklal Caddesi ve çevresinde polisle yaşanan kovalamacanın ardından LGBTİ'liler bu kez de Cihangir'de toplandı. Polis, gruba bu kez TOMA ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada, polis müdahalesini görüntülemeye çalışan AP kameramanı Bram Janssen de, sarı basın kartı olmasına rağmen, yanında pasaportu olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kameraman Janssen, ekipmanlarıyla birlikte polisler tarafından gözaltı aracına götürüldü.