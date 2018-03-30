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Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden maganda yakalandı

Taksim'de eğlence dönüşü gözüne kestirdiği gen bir kadını sırtına alarak kaçıran Engin K. adlı zanlı polis tarafından yakalandı.

Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden maganda yakalandı

Taksim'de eğlence dönüşü gözüne kestirdiği gen bir kadını sırtına alarak kaçıran Engin K. adlı zanlı polis tarafından yakalandı.

30 Mart 2018 Cuma 15:01
Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden maganda yakalandı

Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden maganda yakalandı

Yer Beyoğlu, Eğlence mekanlarıyla ünlü İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında sabaha karşı yolda pusu kuran Engik K. adlı maganda, bir kadını sırtına atarak arkadaşının evine kadar kaçırmış, burada tecavüz etmişti. Geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen korkunç olayın ardından polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu yakalanan zanlının sorgusu sürüyor..

İKİ KADINDAN BİRİNİ TEKMELEDİ, DİĞERİNİ SIRTLAYIP KAÇIRDI

F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı


Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü evde tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı.

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay  21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı.

Engin K.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Taksim'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.'nın genç kadını, bir arkadaşının evine götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada  Engin K.'nın arkadaşı Dursun A. yakalanmıştı.


 

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