Taksim'de LGBTİ gösterisi; 7 gözaltı var

Taksim'de korsan gösteri düzenlemek isteyen LGBTİ grubunu polis dağıttı. Polisin uyarılarına rağmen gösteri düzenlemeyi sürdüren grup içinden 7 kişi gözaltına alındı. LGBTİ çağrısı üzerine toplanan gruba polis izinsiz bir gösteri olması gerekçesi ile müdahale ettiİstanbul Valiliğince izin verilmeyen LGBTİ yürüyüşü için Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahalede bulunuldu.LGBTİ'nin çağrısı üzerine bölgede toplanan bir grup, Şişli'den Taksim'e yürümek istedi.Yürüyüşün izinsiz olduğunu belirten polis ekipleri, grubun dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.Öte yandan, polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresinde aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.İstanbul Valiliği, LGBTİ'nin Taksim'de yapmayı planladığı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmişti.