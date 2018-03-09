Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 2 yaralı
İstanbul polisi usulsüz siren ve çakar takarak emniyet şeridinde ilerleyen sürücülere uygulama başlattı. Usulsüz siren ve çakar kullananlara ceza yağdı.
Edinilen bilgiye göre, yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçanların bulunduğu belirtilen otomobil Mete Caddesi'nde durduruldu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gümüşsuyu perona çıkan yola güvenlik şeridi çekildi. Özel harekat polisleri güvenliği sağlamak amaçlı bölgeyi abluka altına aldı.