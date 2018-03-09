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Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 2 yaralı

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı Yokuşunda 2 grup silahlı çatışmaya girdi. Emniyet ekipleri incelemelere devam ediyor. Silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı..

Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 2 yaralı

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı Yokuşunda 2 grup silahlı çatışmaya girdi. Emniyet ekipleri incelemelere devam ediyor. Silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı..

09 Mart 2018 Cuma 18:44
Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 2 yaralı

Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 2 yaralı

İstanbul polisi usulsüz siren ve çakar takarak emniyet şeridinde ilerleyen sürücülere uygulama başlattı. Usulsüz siren ve çakar kullananlara ceza yağdı.

Gümüşsuyu peronun bulunduğu yerde bir araçta yaralı bulunduğu bildirildi. Yaralı kişi kazancı yokuşundan çıkarılıp Taksim Meydanı'na doğru taşındı. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgiye göre, yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçanların bulunduğu belirtilen otomobil Mete Caddesi'nde durduruldu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gümüşsuyu perona çıkan yola güvenlik şeridi çekildi. Özel harekat polisleri güvenliği sağlamak amaçlı bölgeyi abluka altına aldı.

Son Güncelleme: 09.03.2018 18:09
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