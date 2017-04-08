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08 Nisan 2017 Cumartesi 00:49

Tam IŞİD kafası; Hayır diyenler de kafir, evet diyenler de

Kanlı terör örgütü IŞİD, Türkiye'deki üyelerini referandum sandıklarına saldırmaları talimatını verdi. Örgütün dergisi aracılığıyla yaptığı çağrıda 'Yakın - yıkın' emri dikkat çekti.

Tam IŞİD kafası; Hayır diyenler de kafir, evet diyenler de
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Tam IŞİD kafası; Hayır diyenler de kafir, evet diyenler de

Terör örgütü IŞİD, referandum sürecinde taraftarlarını Türkiye'de kan dökmeye çağırdı. Örgütün önceki gün yayınlanan Rumiyah isimli dergisinde halk oylamasında Evet veya Hayır  diyenler de kafir ilan edildi. Dergi IŞİD Türkiye'deki teröristlere yönelik çağrısında , 16 Nisan'da düzenlenecek anayasa değişikliği referandumunda "tüm sandıklarda saldırılar düzenleme" talimatı verildi.
IŞİD, aylık dergisi Rumiyah'ın 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan 8. sayısının Türkçe versiyonunda "Allah'ın dışında başka kanun koyucu seçmek küfürdür" ifadesiyle şu çağrıyı yaptı:

"Referandumda 'Evet' diyenler kâfir olacağı gibi 'Hayır' diyenler de kâfir olur. Müslümanların hiçbir şekilde seçim sandıklarına gitmemesi, o sandıklardan ve mekânlardan uzak durması, [oy kullananlara] düşmanlığını ilan etmesi gerekir."

'YAKIN, YIKIN, ATEŞE VERİN'

Açıklamada oy kullanılan mekanlara saldırı düzenlenmesi çağrısı yapıldı:

"Tüm muvahhid kardeşlerimizden (…) tüm oy kullanma mekânlarının hedef alınmasını istiyoruz. Oraları basın, yakın, yıkın ve ateşe verin. Hem tağutları hem de referandumda oy kullanarak onlara ibadet eden tüm kâfirleri ve müşrikleri öldürün."

ARAPÇA GAZETEDE DE BENZER ÇAĞRI

IŞİD, yine Perşembe günü yayımladığı haftalık Arapça gazetesi al-Naba'da da, "Türkiye'de sandıklarda saldırılar düzenlenmesi" çağrısını yineledi. Örgüt, Türkiye hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kınadı, hiçbir Müslümanın sandığa gitmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki militanlarına, hem referandum sandıklarında saldırılar düzenleme hem de oy vermeye giden herkesi hedef alma çağrısında bulunan IŞİD'in Arapça gazetesinde, "Elinizdeki en güçlü araç neyse onu kullanın ve maksimum kargaşa yaratın" ifadeleri yer aldı. KAYNAK: Sputnik News
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