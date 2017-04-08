Tam IŞİD kafası; Hayır diyenler de kafir, evet diyenler de

'YAKIN, YIKIN, ATEŞE VERİN'

ARAPÇA GAZETEDE DE BENZER ÇAĞRI

Terör örgütü IŞİD, referandum sürecinde taraftarlarını Türkiye'de kan dökmeye çağırdı. Örgütün önceki gün yayınlanan Rumiyah isimli dergisinde halk oylamasında Evet veya Hayır diyenler de kafir ilan edildi. Dergi IŞİD Türkiye'deki teröristlere yönelik çağrısında , 16 Nisan'da düzenlenecek anayasa değişikliği referandumunda "tüm sandıklarda saldırılar düzenleme" talimatı verildi.IŞİD, aylık dergisi Rumiyah'ın 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan 8. sayısının Türkçe versiyonunda "Allah'ın dışında başka kanun koyucu seçmek küfürdür" ifadesiyle şu çağrıyı yaptı:"Referandumda 'Evet' diyenler kâfir olacağı gibi 'Hayır' diyenler de kâfir olur. Müslümanların hiçbir şekilde seçim sandıklarına gitmemesi, o sandıklardan ve mekânlardan uzak durması, [oy kullananlara] düşmanlığını ilan etmesi gerekir."Açıklamada oy kullanılan mekanlara saldırı düzenlenmesi çağrısı yapıldı:"Tüm muvahhid kardeşlerimizden (…) tüm oy kullanma mekânlarının hedef alınmasını istiyoruz. Oraları basın, yakın, yıkın ve ateşe verin. Hem tağutları hem de referandumda oy kullanarak onlara ibadet eden tüm kâfirleri ve müşrikleri öldürün."IŞİD, yine Perşembe günü yayımladığı haftalık Arapça gazetesi al-Naba'da da, "Türkiye'de sandıklarda saldırılar düzenlenmesi" çağrısını yineledi. Örgüt, Türkiye hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kınadı, hiçbir Müslümanın sandığa gitmemesi gerektiğini belirtti.Türkiye'deki militanlarına, hem referandum sandıklarında saldırılar düzenleme hem de oy vermeye giden herkesi hedef alma çağrısında bulunan IŞİD'in Arapça gazetesinde, "Elinizdeki en güçlü araç neyse onu kullanın ve maksimum kargaşa yaratın" ifadeleri yer aldı.