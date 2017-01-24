Tamirci genç, genç kadını köpek gibi ısırdı

Eyüp'te bir tamirci, otomobilini getiren Seçil K. (29) isimli kadını baldırından ısırdı. İlginç olay güvenlik kameralarına yansırken, tamirci genç kadını bir arkadaşına benzeterek şaka yaptığını söyledi.Mehmet A. ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildiİlginç olay Eyüp'te bir tamirhanede yaşandı. Seçil K. isimli genç kadın otomobilini bir tamirhaneye götürdü. Genç kadın tamirci ile konuşurken, bu sırada arkadan diğer tamirci Mehmet A. yaklaştı. Dizlerinin üzerine çöken Mehmet A., genç kadını baldırından ısırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kadın, arkasını dönerek tamirciye tepki gösterdi.Polisi arayan Seçil K., 22 yaşındaki Mehmet A.'dan şikayetçi oldu. Mehmet A. ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildi. İlginç olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.