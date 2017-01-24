GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 15:29

Tamirci genç kadını baldırından ısırdı

   Ancak fıkralarda yaşanacak olay İstanbul Eyüp’te meydana geldi.

Tamirci genç kadını baldırından ısırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tamirci genç kadını baldırından ısırdı
   Ancak fıkralarda yaşanacak olay İstanbul Eyüp’te meydana geldi.Gazetecilikte hep söylenir köpeğin adamı ısırması haber olmaz ama adam köpeği ısırırsa haber olur diye.Adam köpeği ısırmadı ama genç bir kadının baldırını şaka olsun diye ısırdı.
   Eyüp’te Seçil K. isimli genç kadın otomobilini tamirhaneye götürdü.Genç kadın tamirci ile konuşurken bu arada diğer tamirci genç kadına arkadan yaklaştı.Mehmet A. dizlerinin üzerine çöktü ver genç kadını baldırından ısırdı.Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kadın,arkasını dönerek tamirciye tepki gösterdi.Polisi arayan Seçil K. 22 yaşındaki Mehmet A.’dan şikayetçi oldu.Mehmet A. ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Genç Kadını Baldırından Isırdı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu kadın tutuklandı Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu kadın...
Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi. Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi.
Tokat’ta katliam gibi kaza 3 ölü 5 yaralı Tokat’ta katliam gibi kaza 3 ölü 5 yaralı
Ege'de 5 büyüklüğünde deprem Ege'de 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya’da tren kazası 1 ölü 5 yaralı Kütahya’da tren kazası 1 ölü 5 yaralı
El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı
Yukarı Çık

Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu...
Dün 40 günlük kız bebeğini Eminönü'nde denize atan Fatma K. ile sevgilisi Mustafa T. sevk edildikleri...

Haberi Oku