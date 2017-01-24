Tamirci genç kadını baldırından ısırdı

Ancak fıkralarda yaşanacak olay İstanbul Eyüp’te meydana geldi.Gazetecilikte hep söylenir köpeğin adamı ısırması haber olmaz ama adam köpeği ısırırsa haber olur diye.Adam köpeği ısırmadı ama genç bir kadının baldırını şaka olsun diye ısırdı.Eyüp’te Seçil K. isimli genç kadın otomobilini tamirhaneye götürdü.Genç kadın tamirci ile konuşurken bu arada diğer tamirci genç kadına arkadan yaklaştı.Mehmet A. dizlerinin üzerine çöktü ver genç kadını baldırından ısırdı.Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kadın,arkasını dönerek tamirciye tepki gösterdi.Polisi arayan Seçil K. 22 yaşındaki Mehmet A.’dan şikayetçi oldu.Mehmet A. ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söyledi.