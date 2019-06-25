Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95182
ALTIN
266.477
DOLAR
5.8080
STERLİN
7.4223
EURO
6.6160

Tanker patladı | Facianın eşiğinden dönüldü, 

Tanker patladı | Facianın eşiğinden dönüldü, 

25 Haziran 2019 Salı 04:07
Tanker patladı | Facianın eşiğinden dönüldü, 

Tanker patladı | Facianın eşiğinden dönüldü, 

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Etil asetat yüklü tanker patladı. Patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Sakarya Pamukova ilçesi yakınlarında etil asetat yüklü tanker büyük bir gürültü ile patladı. 3 kişinin yaralandığı patlama sırasında D-650 karayolu trafiğe uzun süre kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, D-650 Karayolu Eskişehir istikametinde etil asetat isimli kimyasal madde yüklü 41 ACP 383 dorse plakalı TIR, sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın etkisiyle yoldan geçmekte olan bir minibüste tamamen yanarken patlama sebebiyle D-650 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren yangın sebebiyle karayolu tamamen trafiğe kapanırken patlama sırasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası trafik Sakarya istikametine tek şerit olarak açılırken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyota-sa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’ne sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
SakaryaPamukovaPatlamaTanker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norveç'li PKK destekçisi Bingöl'de yakalandı...
Norveç'li PKK destekçisi Bingöl'de yakalandı...
Çocukların oyununa kızan maganda mahalleyi karıştırdı
Çocukların oyununa kızan maganda mahalleyi karıştırdı
Kız isteme töreninde maganda katliamı 3 ölü
Kız isteme töreninde maganda katliamı 3 ölü
Kıskançlık yüzünden eski eşi ve baldızını katletti 
Kıskançlık yüzünden eski eşi ve baldızını katletti 
Savunmasız 23 kaplumbağayı tek tek öldürmüşler
Savunmasız 23 kaplumbağayı tek tek öldürmüşler
Magandalar yol kesti, otobüsten kadın kaçırdı
Magandalar yol kesti, otobüsten kadın kaçırdı
Pitbull köpeğe kedi parçalatan hayvan sever
Pitbull köpeğe kedi parçalatan hayvan sever
Yolda buldukları çantayı teslim etti, hayatının şokunu yaşadı
Yolda buldukları çantayı teslim etti, hayatının şokunu yaşadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort